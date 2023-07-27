Посетил больницы и Спасо-Преображенский собор: Зеленский приехал в Одессу (фото, видео)
В Офисе президента отметили, что глава государства проведал украинских защитников, которые проходят реабилитацию в медучреждениях Одессы.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посетил Одессу. Об этом сообщил Офис президента Украины в Telegram.
Сообщается, что украинский лидер ознакомился с работой реабилитационных отделений в медучреждениях, где украинские военнослужащие проходят программы физической реабилитации и восстановления.
О поездке Владимира Зеленского в Одессу также написали местные Telegram-каналы. Авторы каналов сообщили, что президент посетил поврежденный российскими оккупантами Спасо-Преображенский собор.
Позже в Офисе президента подтвердили визит Владимира Зеленского в Спасо-Преображенский собор и обнародовали соответствующие фото. Главе государства рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.
Удар ВС РФ по Спасо-Преображенскому собору: что известно
Ночью 23 июля российские оккупанты осуществили новый массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ.
По данным Ukraine Media Center Odesa, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора, из-за чего ее придется снести. При этом нижний храм уцелел, и комиссия разрешила проводить там службы.
На обстрел Одессы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что российские войска получат ответ от Украины за атаку на город.
В посольстве Италии в Украине сообщили, что готовы помочь Украине реконструировать Одессу после российских обстрелов 23 июля. В частности, речь идет о Спасо-Преображенском соборе. В посольстве добавили, что российские военные "уничтожают европейскую цивилизацию".