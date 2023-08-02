Более 20 случаев за двое суток: россияне продолжают поджигать военкоматы, — СМИ

Большинство поджигателей, как отмечают журналисты, это пенсионеры и женщины. Некоторые злоумышленники пытаются заснять свои незаконные действия.

Пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников, забрасывают коктейлями Молотова военкоматы в разных городах России. Об этом сообщили в российском Telegram-канале "SHOT".

"За двое суток в России — более 20 случаев поджогов военкоматов. За вчера — 14. Большинство поджигателей — пенсионеры и женщины", — говорилось в сообщении.

Отметили, что случаи поджога военкоматов зафиксированы:

Москва. Бутырский военкомат. Правоохранители задержали 70-летнего пенсионера с пятью бутылками со смесью и спичечным коробком.

Москва. Кузьминский военкомат. 62-летняя пенсионерка подожгла дверь военкомата.

Вольск, Саратовская область. 58-летняя пенсионерка пришла в местный военкомат с тремя бутылками, наполненными бензином.

Санкт-Петербург. Военкомат Кронштадтского и Курортного районов. 53-летняя женщина ворвалась в военкомат и прокричала, что всех сожжет. У женщины обнаружили две бутылки с коктейлем Молотова, коробку спичек и бутылку с "Белизной".

Санкт-Петербург. Центр соцобеспечения военного комиссариата. Женщина, одетая в платок и солнечные очки, у входа оставила пакет, из которого вытекла жидкость. Женщина подожгла ее, сфотографировала и убежала.

Казань, Татарстан. Военкомат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. 31-летняя женщина бросила две бутылки с зажигательной смесью под автомобиль, который стоял во дворе военкомата.

Нижнекамск, Татарстан. 19-летняя студентка бросила два коктейля Молотова в тамбур военкомата и пыталась убежать, однако ее задержали.

Копейск, Челябинская область. 54-летняя инженер Челябинского завода бросила коктейль Молотова в комиссариат.

Верхнеуральск, Челябинская область. 38-летняя оператор АЗС пыталась поджечь военкомат.

Ставрополь.54-летняя женщина пыталась поджечь отделение подготовки и призыва граждан на военную службу комиссариата, ее задержали.

Находка, Приморский край. Мужчина бросил два коктейля Молотова в военкомат. Один из коктейлей попал в здание, однако не вспыхнул.

Улан-Удэ, Бурятия. 34-летний мужчина и 69-летняя женщина забросали четырьмя бутылками с зажигательной смесью здание бывшего военкомата, загорелись двери.

Волгоград. 82-летняя пенсионерка бросила бутылку в здание военкомата, ее задержали.

Ишимбай, Башкирия. 18-летняя продавщица детского магазина пыталась поджечь военкомат.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 31 июля говорилось о "флешмобе" с применением коктейлей Молотова, который прокатился по России и на оккупированной территории Украины. В частности, горели военкоматы в Петербурге и Можайске, а в Подмосковье в здание бросили взрывчатку.