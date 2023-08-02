В РФ военный сбежал во время поездки в психбольницу: угрожает подорвать гранату (фото, видео)

На 39-летнего Ильдара открыли уголовное дело за дезертирство из воинской части. 2 августа мужчину должны были доставить на экспертизу, но ему удалось сбежать.

В Республике Башкортостан РФ военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки в психбольницу и угрожает осуществить теракт на шоссе. Об этом пишет российское медиа Baza 2 августа.

Отмечается, что речь идет о российском военном, которого отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Он оттуда сбежал и начал угрожать, что сейчас взорвет гранату.

Журналисты "Базы" узнали, что мужчину зовут на самом деле Ильдар и ему 39 лет.

"На добровольца возбуждено дело за оставление части, сегодня его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдару удалось сбежать", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, единственное его требование — закрытие уголовного дела, иначе он все же якобы подорвет гранату.

Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе, после чего дорогу оперативно перекрыли. По словам очевидцев, у подозреваемого два боеприпаса в руках и еще четыре на теле. Он может подорвать АЭС.

Также отмечается, что полиции все же удалось с ним связаться и сейчас с Ильдаром ведутся переговоры о том, чтобы он не использовал взрывчатку.

Медиа Mash также отметило, что военнослужащий требует, чтобы к нему приехал глава Республики Радий Хабиров.

Местные власти и в Минобороны РФ никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 2 августа сообщалось, что россияне продолжают поджигать военкоматы. Всего было зафиксировано более 20 случаев за несколько дней. Большинство поджигателей, как отмечают журналисты, это пенсионеры и женщины. Некоторые злоумышленники пытаются заснять свои незаконные действия.