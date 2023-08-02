"Первыми протянули хлеб и ружье": Данилов высказался о недоразумениях между Польшей и Украиной

По мнению секретаря СНБО, накал войны вызвал эмоции, но в украинско-польской семье без посторонней помощи смогут уладить любые недоразумения.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о якобы напряженности в отношениях между Польшей и Украиной. Он поблагодарил народ Польши за помощь с первой минуты российско-украинской войны. Об этом он написал в своем твиттере.

"Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории. Мы объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единой целью — уничтожение московского чудовища, которое посягнуло на нашу и вашу свободу", — отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что народ Польши и власти страны стоят бок о бок с Украиной с первой минуты войны "против российского мрака и московской дикости".

"Мы помним, кто первый протянул Украине ружье и хлеб! Напряжение Великой войны иногда вызывают эмоциональные действия и слова, но в нашей семье мы самостоятельные, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения", — написал Данилов.

Напомним, что конфликт с Польшей возник из-за высказываний госсекретаря Канцелярии президента Марцина Пшидача о том, что Киев недостаточно ценит поддержку Варшавы. В Офисе президента Украины подобные заявления называли "манипуляцией", а украинский МИД вызвал польского посла, что вызвало критику со стороны премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эмоциональные политические высказывания не могут испортить отношения между Украиной и Польшей, а Киев очень ценит поддержку своих западных партнеров.