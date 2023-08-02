Помогут с образованием и работой: в Украине открылись Центры ветеранского развития

По словам замминистра по делам ветеранов Светланы Кашенец, центры будут помогать ветеранам связываться с работодателями.

Во Львове, Виннице, Днепре и Николаеве были открыты Центры ветеранского развития на базах ведущих высших учебных заведений. Об этом заявила заместительница Министра по делам ветеранов Украины Светлана Кашенец, сказано на сайте ведомства.

Сообщается, что эти центры будут помогать ветеранам связываться с работодателями. Также в центрах ветераны и их семьи смогут развивать свои профессиональные навыки, проходить переквалификацию. Уже разработаны соответствующие образовательные модули.

"Там также будут работать наши помощники, которые будут ориентировать коллег по профадаптации в регионах. Здесь очень важно понимать, какие потребности в трудоустройстве есть в общинах, где проживают ветераны", — заявила Кашенец.

По ее словам, работодатели должны быть ответственными и готовиться к тому, что с фронта вернется большое количество людей, которым нужна будет работа. Уже сейчас в Министерство обращаются представители предприятий по проведению соответствующих тренингов.

Кроме того, Кашенец напомнила, что Министерство реализует свой пилотный проект по внедрению в Украине помощника ветерана. И одной из ключевых задач помощника будет содействие и сопровождение ветерана в трудоустройстве, информировании об образовательных программах, переобучении или переквалификации.

Напомним, что ранее Фокус писал, что в Украине появится новая профессия — помощник ветерана. Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства ветеранов Украины Светлана Березина рассказала, что сегодня средний возраст украинских ветеранов — 35 лет, поэтому в министерстве рассчитывают на такой же возраст помощников.