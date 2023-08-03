"Сбили шесть штук": власти Калужской области сообщили о массированной атаке неизвестных БПЛА

Губернатор региона заявил, что российская ПВО якобы ликвидировала все воздушные цели. Разрушений и пострадавших нет.

Шесть неизвестных беспилотников пролетели над Калужской областью РФ ночью 3 августа. По словам губернатора региона Владислава Шапши, российская ПВО якобы сбила все БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом чиновник сообщил у себя в Telegram.

"ПВО сбила 6 беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор Шапша.

В Минобороны РФ также подтвердили ночную атаку беспилотников.

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 июня неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали Калужскую область РФ. По словам водителя-дальнобойщика, который видел падение БПЛА своими глазами, дроны пролетали над фургончиком, следовавшим из Брянска по трассе М3 "Украина". По информации медиа, дроны рухнули на 283 и на 299 км трассы. БПЛА не детонировали и не разорвались. В росСМИ сообщали, что беспилотники, упавшие в Калужской области, якобы внешне были похожи на БПЛА, которыми украинские военные незадолго до этого атаковали Москву.

Как известно, 3 августа российские вражеские силы запустили не менее 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского происхождения по территории Украины. БПЛА летели из Брянской области и заходили в воздушное пространство с северного направления. Украинской системе противовоздушной обороны удалось ликвидировать все вражеские воздушные цели. Это была восьмая подряд массированная атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву.

Фокус писал 2 августа, что российские оккупанты вновь осуществили массированную атаку украинских территорий. ВС РФ запустила более 10 беспилотников иранского происхождения Shahed-136/131 с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск (Российская Федерация) и Чауда (Крым). В Киеве ПВО сбила все воздушные цели, осколки упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах столицы. В результате атаки никто не пострадал.