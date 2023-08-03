Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест Путина: подробности

В МУС расследуют не только дело о незаконной депортации детей, но и другие преступления. В некоторых процессах фигурирует лично президент Владимир Путин, когда делает заявления для журналистов.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) может вскоре выдать новые ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и других представителей высшего руководства страны. Об этом говорится в заявлении главы организации Петра Гофманского, передает "Голос Америки" 3 августа.

По его словам, Международный уголовный суд изучает не только дело российского лидера о депортации детей, но и другие преступления, в которых он подозревается.

Выдача новых ордеров будет зависеть в первую очередь от действий прокурора.

"Он (прокурор МУС, — ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что одно из дел, по которому Владимиру Путину могут выдать новый ордер — военные преступления ЧВК "Вагнер".

Если будет доказано, что российские наемники участвуют в сознательном убийства украинцев и руководство РФ принимало в этом непосредственное участие, тогда МУС примут новое решение, которое лишь усугубит шаткое положение главы Кремля и элиты.

Одно из доказательств предоставил лично Владимир Путин во время общения с журналистами. Он заявил, что Москва в течении последнего года выделила из государственного бюджета на частное формирование миллиард долларов.

"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России", — заявил профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в России объявили в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина. В Кремле убеждены, что такие действия носят незаконный характер и оснований для привлечения к уголовной ответственности президента РФ не существует.