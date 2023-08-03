"Прилеты" в Бердянске: в городе сообщают о взрывах и работе российской ПВО (скриншоты)

В местных пабликах пишут, что в городе звучат мощные взрывы. За пределами оккупированного Бердянска российская ПВО "пыталась что-то сбить".

Во временно оккупированном Бердянске сообщают о "прилетах". Местные паблики распространяют информация о мощных взрывах в городе.

"Местные сообщают о громких взрывах в Бердянске. Предварительно работает рашистская ПВО. За пределами города между Азовским и Приморском оккупанты пытаются что-то сбить. Много взрывов", — пишут в Telegram-канале Бердянск Сейчас.

Фото: Скриншот

В то же время партизанское движение "Атеш" заявляет о прямом попадании по скоплению российских войск в захваченном Бердянске.

"От агента "АТЕШ" в Бердянске. Есть прямое попадание по местам скопления вс рф. Не зря мы вчера гуляли в Бердянске", — сообщают в Telegram-канале участников движения.

Фото: Скриншот

Напомним, в конце июля сообщалось, что украинская армия провела активное контрнаступление, направленное на города Запорожской области, в частности Мелитополь и Бердянск, расположенные у Азовского моря. В ходе операций ВСУ удалось продвинуться на несколько километров вперед, нанося ощутимый удар российским силам.

Также 1 августа стало известно, что российские войска снова перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление.

3 августа командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Бердянском и Мелитопольском направлениях. За последние сутки ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов врага. Также сообщается, что украинская армия держит оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки оккупанты теряют 2-3 роты.

Фокус рассказывал 12 июня, как партизаны "Атеш" ломали вражескую технику ко Дню России. Бойцы рассказали, что были причастны к потере российскими оккупантами трех БТР и двух БМП.

Фокус также писал 3 августа, что Вооруженные силы Украины продвинулись на Угледарском направлении, прорвав оборону российских войск на северных окрестностях села Никольское Волновахского района Донецкой области. Украинским военным удалось отбросить оккупантов и закрепится в районе местных дач.