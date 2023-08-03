ВСУ продвинулись под Угледаром и анонсировали "гостинцы" для ВС РФ (карта боев)

По данным DeepStateMap, украинские защитники вытеснили россиян из северных окрестностях сел Никольское и Сладкое.

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По последним обновлениям карты военных действий, Вооруженные силы Украины продвинулись на Угледарском направлении. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные 2 августа DeepStateMap.

Украинским защитникам удалось прорвать оборону российских войск на северных окрестностях села Никольское Волновахского района Донецкой области, которое расположено рядом с Угледаром. Оккупантов отбросили, и ВСУ закрепились в районе местных дач.

Кроме того, продвижение украинских сил на Угледарском направлении не ограничивалось только этим успехом. Данные карты также указывают на тот факт, что оккупантов вытеснили из их позиций на севернее от села Сладкое Волновахского района.

По данным DeepState, это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию 72-й отдельной мотострелковой бригады им. Черных Запорожцев и николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Это критически важный участок на линии фронта, здесь находятся важные дорожные коммуникации и это ключевой заход в тыл Угледара. Однако благодаря слаженным действиям 72-й и 79-й бригад, мы обеспечиваем надежную оборону и контролируем каждое движение противника", — рассказал один из бойцов 72-й ОМБр.

Военный добавил: "Мы также успешно продвигаемся в освобождении территорий, буквально метр за метром, посадка за посадкой. Приветствуем наших врагов и хотим отметить, что перед наступающими праздниками, группы "Шериф" и "Палач" обязательно посетят их с необходимыми "гостинцами"."

Ситуация в районе Угледара

3 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что город Угледар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВС РФ. Населенный пункт обстреляли 26 раз. Обошлось без жертв.

Напомним, по данным NYT, на прошлой неделе Украина провела активное контрнаступление в Запорожской области. В ходе этих операций украинские войска продвинулись на значительное расстояние вперед и нанесли ощутимый урон ВС РФ. В частности, американские журналисты сообщили, что Силам обороны удалось прорвать российскую оборону на нескольких участках фронта.