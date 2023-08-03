Украину в Крыму поддерживают сотни тысяч людей, — глава Меджлиса (видео)

Люди в Крыму перестали бояться и подчиняться российским оккупантам, а вместо этого начали надеяться на освобождение полуострова и возможность восстановления его статуса как части Украины, говорит Рефат Чубаров.

Украину в Крыму поддерживают сотни тысяч людей, которые выступают против оккупационных властей. Об этом в эфире телемарафона заявил Рефат Чубаров, председатель Меджлиса.

Он отметил, что сейчас сторонники Украины проявляют свою позицию по-разному. Главное это то, что сотрудничества с оккупантами такие люди не ведут.

"Они не укрепляют оккупационную власть и не прислуживают ей", — рассказал Чубаров.

По его словам, с 17 июля, когда произошли взрывы на Крымском мосту, на полуострове нет ни одного дня, когда бы не было слышно различных подрывов и прилетов. Это значительно меняет ситуацию, ведь карательные структуры России активизировались. Силовики проводят различные мероприятия, чтобы заставить людей не высказываться в поддержку Украины.

"Такими методами они пытаются снова взять ситуацию под контроль", — отметил он.

Председатель Меджлиса отметил, что у местных жителей российские оккупанты часто забирают телефоны, собирают данные о людях. Они видят, что население перестало их бояться.

Напомним, 1 августа, в ГУР сообщили, что во временно оккупированном Крыму нарастает сопротивление со стороны гражданского населения, а применение так называемых "коктейлей молотова" против военных объектов приобрели систематический характер. Войска РФ на территории полуострова приведены в состояние боевой готовности. Они намерены противостоять атакам. Оккупанты ведут мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально способны организовать или быть причастными к подобным "инцидентам".