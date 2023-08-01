В Крыму нарастает сопротивление со стороны гражданских, которые атакуют военные объекты РФ, — ГУР

В Крыму ряд граждан, решивших отказаться от российского гражданства, после проведенных обысков и арестов впоследствии считаются пропавшими без вести.

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Во временно оккупированном Крыму нарастает сопротивление со стороны гражданского населения, а применение так называемых "коктейлей молотова" (бутылки с легковоспламеняющейся смесью) против военных объектов приобрели систематический характер. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Такие акции сопротивления организовываются гражданским гражданами. Люди, которые поддерживают Украину, продолжают борьбу в условиях тотальной оккупации.

Войска РФ на территории полуострова приведены в состояние боевой готовности. Они намерены противостоять атакам. Оккупанты ведут мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально способны организовать или быть причастными к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы к гражданским лицам и даже использование оружия. Сейчас во многих населенных пунктах проводятся массовые задержания и аресты.

Ряд граждан, решивших отказаться от российского гражданства, после проведенных обысков и арестов впоследствии считаются пропавшими без вести. Против тех, кто остался на свободе, применяются административные наказания и крупные штрафы. Люди подвергаются травле, их увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

Среди тех, кого задерживают есть и представители крымскотатарского народа. В ведомстве подтвердили задержание Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, общественный деятель Рустем Сеитмеметов, а также журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов.

Напомним, 30 июля российские СМИ сообщили, что в Крыму учительница русского языка хотела поджечь военкомат. В Феодосии 51-летняя женщина бросила коктейль Молотова в здание военкомата. После задержания в телефоне преподавательницы якобы обнаружили переписку с ее куратором.