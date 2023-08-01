У Криму наростає спротив із боку цивільних, які атакують військові об'єкти РФ, — ГУР

У Криму низка громадян, які вирішили відмовитися від російського громадянства, після проведених обшуків і арештів згодом вважаються зниклими безвісти.

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У тимчасово окупованому Криму наростає спротив із боку цивільного населення, а застосування так званих "коктейлів молотова" (пляшки з легкозаймистою сумішшю) проти військових об’єктів набули систематичного характеру. Подробиці повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

Такі акції спротиву організовують цивільні громадяни. Люди, які підтримують Україну, продовжують боротьбу в умовах тотальної окупації.

Війська РФ на території півострова приведені в стан бойової готовності. Вони мають намір протистояти атакам. Окупанти ведуть моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно здатні організувати або бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили до цивільних громадян і навіть використання зброї. Наразі в багатьох населених пунктах проводять масові затримання та арешти.

Низка громадян, які вирішили відмовитися від російського громадянства, після проведених обшуків і арештів згодом вважаються зниклими безвісти. Проти тих, хто залишився на волі, застосовуються адміністративні покарання та великі штрафи. Людей піддають цькуванню, звільняють із роботи, позбавляють майна та бізнесу.

Серед тих, кого затримують, є й представники кримськотатарського народу. У відомстві підтвердили затримання Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, громадського діяча Рустема Сеітмеметова, а також журналіста й учасника громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимура Ібрагімова.

Нагадаємо, 30 липня російські ЗМІ повідомили, що в Криму вчителька російської мови хотіла підпалити військкомат. У Феодосії 51-річна жінка кинула коктейль Молотова в будівлю військкомату. Після затримання в телефоні викладачки нібито виявили листування з її куратором.