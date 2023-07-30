Попытка не удалась: в Крыму учительница русского языка хотела поджечь военкомат, – росСМИ

В Феодосии 51-летняя женщина бросила коктейль Молотова в здание военкомата. После задержания в телефоне преподавательницы якобы обнаружили переписку с ее куратором.

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Во временно оккупированном Крыму была арестована женщина, преподававшая русский язык, после того, как она предприняла попытку поджечь здание местного военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В субботу, 29 июля, около 19:00 на Земской улице в Феодосии произошел инцидент с 51-летней учительницей русского языка. Она предприняла попытку поджечь здание местного военкомата, путем броска коктейля Молотова. Однако ее попытка не удалась, так как бутылка не достигла цели и разбилась об асфальт. Вспыхнувшее пламя быстро было потушено, и никто не пострадал в результате этого инцидента.

"Женщину задержали сотрудники комиссариата. Оказалось, что она преподает русский и литературу в одной из школ Феодосии. Сейчас с педагогом работают силовики", — говорится в сообщении.

Отмечают, что в телефоне нашли переписку с куратором.

Напомним, что 19 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что здание военкомата в городе Новозыбков Брянской области атаковал беспилотник. Вину за нападение чиновник возложил на Украину.

Ранее, 12 апреля, мы писали о том, что 22-летнему жителю РФ Кириллу Бутылину, которого осудили за то, что он поджег военкомат, во время содержания в СИЗО угрожали за отказ назвать главу Кремля "красавчиком".

Еще мы сообщали, что за 2022 год по всей России произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов.