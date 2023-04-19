"Выбил стекла и повредил здание": в Брянской области дрон атаковал военкомат, — губернатор

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в очередной раз утверждает, что нападение на военкомат в регионе организовали украинские войска. Но власти Украины говорят, что не проводят атаки по территории РФ, так как стоит задача деоккупировать собственные территории.

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Здание военкомата в городе Новозыбков Брянской области атаковал беспилотник. Согласно заявлению местного губернатора Александра Богомаза, в результате атаки военкомат "частично поврежден", а в здании выбиты стекла. Об этом российский чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Вину за нападение Богомаз возложил на украинские силы.

"Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.

Военкомат в городе Новозыбков

Губернатор Брянской области не в первый раз обвиняет Украину в атаках с помощью БПЛА и при этом не приводит доказательств того, что это был именно украинский дрон.

Киев же не берет на себя ответственность за происходящее на российской территории. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина не наносит удары по территории РФ, так как ведет оборонительную войну для деоккупации собственных территорий.

Напомним, что оккупанты решили призывать украинцев посредством цифровых повесток. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупационные власти могут вербовать в армию обращающихся в больницы или органы соцподдержки, так как их данные оказываются в реестре военнообязанных.

Ранее появилась информация о том, что мобилизованные в РФ обвинили военное командование в обмане. Выходцы из Московской и Ивановской областей записали видеообращение, в котором сообщили, что у них под предлогом "поставить печати" отобрали документы и без продуктов отправили из Ростова-на-Дону в Луганскую область.

Резервисты ВС РФ, в свою очередь, обратились к Путину с жалобой на своих командиров. Мобилизованные возмутились тем, что их в составе штурмовых подразделений и отправили в атаку под Авдеевкой.