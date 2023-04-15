"Началась мобилизация": оккупанты решили призывать украинцев с помощью цифровых повесток

Оккупационные власти могут забирать в армию людей, которые обращаются в больницу или органы социальной поддержки, поскольку их данные попадут в реестр военнообязанных, считает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты могут использовать электронные повестки чтобы массово призывать в армию жителей оккупированных территорий. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

14 апреля президент России Владимир Путин утвердил новый закон о запуске единого реестра военнообязанных, который позволит рассылать гражданам электронные повестки. По словам Ивана Федорова, призывать в армию россияне смогут и украинцев, которые проживают во временно оккупированной части Запорожской области.

"Это означает, что в Мелитополе началась мобилизация. Если раньше она была тайная, жители могли ее избежать, не выходить из дома или еще как-то, то теперь она точно началась", — прокомментировал мэр.

По его информации, под призыв в первую очередь рискуют попасть те люди, которые получили российские паспорта, однако тот же закон обязывает обмениваться реестрами все государственные органы. К примеру, если человек на оккупированной территории обратился в больницу или за материальной помощью, то его данные могут передать в реестр военнообязанных, а потом призвать в армию.

Чтобы не попасть под мобилизацию, Иван Федоров посоветовал украинцам как можно скорее покидать оккупированные территории. По его информации, за последние две недели из оккупации выехали более 2000 человек, а украинские власти помогают желающим вместе с зарубежными партнерами.

Ранее писали, что в РФ решили приравнять электронные повестки к обычным. Документы, отправленные по почте, будут также рассылать через онлайн-сервис "Госуслуги". В случае неявки власти запретят уклонистам выезжать за границу, управлять транспортом, брать кредиты и многое другое.

В Минобороны Великобритании сообщили, что электронные повестки не должны вызвать новую волну мобилизации, поскольку ВС РФ делает ставку на добровольцев. Однако они позволят восполнять потери живой силы в случае длительной войны.