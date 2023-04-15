"Почалася мобілізація": окупанти можуть призивати українців за допомогою цифрових повісток

Окупаційна влада може забирати до армії людей, які звертаються до лікарні або органів соціальної підтримки, оскільки їх дані потраплять до реєстру військовозобов'язаних, вважає мер Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти можуть використовувати електронні повістки, щоб масово призивати до армії мешканців окупованих територій. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

14 квітня президент Росії Володимир Путін затвердив новий закон про запуск єдиного реєстру військовозобов'язаних, який дозволить розсилати громадянам електронні повістки. За словами Івана Федорова, призивати до армії росіяни зможуть і українців, які мешкають у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Це означає, що у Мелітополі почалася мобілізація. Якщо раніше вона була таємна, жителі могли її уникнути, не виходити з дому чи ще якось, то тепер вона точно почалася", — прокоментував мер.

За його інформацією, під призов насамперед ризикують потрапити люди, які отримали російські паспорти, проте той самий закон зобов'язує обмінюватися реєстрами усі державні органи. Наприклад, якщо людина на окупованій території звернулася до лікарні або за матеріальною допомогою, то її дані можуть передати до реєстру військовозобов'язаних, а потім призвати до армії.

Щоб не потрапити під мобілізацію, Іван Федоров порадив українцям якнайшвидше залишати окуповані території. За його інформацією, за останні два тижні з окупації виїхали понад 2000 осіб, а українська влада допомагає охочим разом із закордонними партнерами.

Раніше писали, що у РФ вирішили прирівняти електронні повістки до звичайних. Документи, надіслані поштою, також надсилатимуть через онлайн-сервіс "Держпослуги". У разі неявки влада заборонить ухилістам виїжджати за кордон, керувати транспортом, брати кредити та багато іншого.

У Міноборони Великобританії повідомили, що електронні повістки не повинні викликати нову хвилю мобілізації, оскільки ЗС РФ робить ставку на добровольців. Однак вони дозволять поповнювати втрати живої сили у разі тривалої війни.