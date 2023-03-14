"С автоматами против танков": резервисты ВС РФ пожаловались Путину на своих командиров

Мобилизованные возмущаются тем, что их перевели из теробороны в штурмовые подразделения и отправили в атаку под Авдеевкой без разведки, средств связи и снаряжения.

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Мобилизованные ВС РФ, находящиеся в зоне боевых действий на востоке Украины, обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину на военное руководство своих подразделений, которое отправляет их в штурмовые атаки вопреки указу главы Кремля. При этом Минобороны РФ не удосужилось обеспечить своих бойцов элементарным боевым снаряжением, сообщает немецкое издание Aussiedlerbote.

Журналисты обратили внимание на опубликованное в Telegram обращение призывников из Свердловской области и Пермского края, которые попали в распоряжение "Первой славянской бригады ДНР". Оккупанты пожаловались на бездарные решения своего командования, которое отправило их на штурм под Авдеевку без разведки и связи с другими подразделениями, не обеспечив их необходимым снаряжением.

"Из войск территориальной обороны нас перевели в штурмовые подразделения без должных записей и документов. В нашем полку есть неоправданные потери. Одну из наших рот отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой, без разведки и без связи. В результате — четыре "двухсотых", 18 "трехсотых", — рассказал призывник.

Солдаты РФ задаются вопросом, почему руководство "Первой славянской бригады" игнорирует указ Путина о привлечении мобилизованных к штурмовым операциям. Более того запугивает их, грозится посадить в тюрьму и отправить в ЧВК или в другие подразделения "ДНР", если те откажутся воевать на передовой.

Вместе с тем призывники пожаловались, что среди них есть солдаты с проблемами по здоровью, поскольку их призывали без прохождения должной медицинской комиссии.

"Мы не отказываемся от выполнения задач по теробороне, мы отказываемся идти на неоправданный риск: с автоматами — против танков, минометов, снайперов и без поддержки", — заявили российские солдаты.

Напомним, военное командование ВС РФ нашло способ, как наказать военнослужащих, которые бунтуют против командиров и отказываются идти в атаки. По информации сообщества InformNapalm, у них отбирают мобильные телефоны и отправляют в подразделения ЧВК "Вагнер", где за нарушение приказа могут просто расстрелять.