Мобілізовані обурюються тим, що їх перевели з тероборони до штурмових підрозділів та відправили в атаку під Авдіївку без розвідки, засобів зв'язку та спорядження.

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Мобілізовані ЗС РФ, які перебувають у зоні бойових дій на сході України, звернулися зі скаргою до президента Росії Володимира Путіна на військове керівництво своїх підрозділів, яке відправляє їх у штурмові атаки всупереч указу глави Кремля. При цьому Міноборони РФ не спромоглося забезпечити своїх бійців елементарним бойовим спорядженням, повідомляє німецьке видання Aussiedlerbote.

Журналісти звернули увагу на опубліковане у Telegram звернення призовників зі Свердловської області та Пермського краю, які потрапили до розпорядження "Першої слов'янської бригади ДНР". Окупанти поскаржилися на бездарні рішення свого командування, яке надіслало їх на штурм під Авдіївку без розвідки та зв'язку з іншими підрозділами, не забезпечивши їх необхідним спорядженням.

"З військ територіальної оборони нас перевели до штурмових підрозділів без належних записів та документів. У нашому полку є невиправдані втрати. Одну з наших рот відправили на штурм укріпрайону під Авдіївкою, без розвідки та без зв'язку. У результаті — чотири "двохсоті", 18 "трьохсотих"", — розповів призовник.

Солдати РФ запитують, чому керівництво "Першої слов'янської бригади" ігнорує указ Путіна про залучення мобілізованих до штурмових операцій. Більше того, залякує їх, погрожує посадити до в'язниці та відправити до ПВК чи до інших підрозділів "ДНР", якщо ті відмовляться воювати на передовій.

Водночас призовники поскаржилися, що серед них є солдати із проблемами здоров'я, оскільки їх призвали без проходження належної медичної комісії.

"Ми не відмовляємося від виконання завдань з тероборони, ми відмовляємося йти на невиправданий ризик: з автоматами проти танків, мінометів, снайперів і без підтримки", — заявили російські солдати.

Нагадаємо, військове командування ЗС РФ знайшло спосіб покарати військовослужбовців, які бунтують проти командирів і відмовляються йти в атаки. За інформацією спільноти InformNapalm, у них відбирають мобільні телефони та відправляють до підрозділів ПВК "Вагнер", де за порушення наказу можуть просто розстріляти.