"Важко оцінити масштаби такої практики": в ЗС РФ вигадали, як карати "незручних" солдатів

Командування ЗС РФ почало застосовувати нову практику покарання мобілізованих, які записують відео зі скаргами, чи відмовляються йти на штурм, повідомляють в InformNapalm.

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Російське командування знайшло спосіб, як покарати тих військовослужбовців, які бунтують проти командирів і відмовляються йти в атаки. Їх відправляють до підрозділів ПВК "Вагнер". Про це повідомила 11 березня міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зазначається, що розвідувачі отримали таку інформацію з 4-х різних джерел.

"За даними джерел, відмічається нова практика покарання російських мобілізованих, які відмовляються йти в атаку, записують відео скарги і не виконують накази командування. Якщо раніше їх могли розформувати, кинути на підвал, або вивести в тилові райони, то зараз практикується інша система — їх віддають до ПВК "Вагнера" як "гарматне м'ясо", де у них відбирають телефон, документи і за будь-яке порушення чи відмову йти в атаку можуть розстріляти", — йдеться в повідомленні.

Розслідувачі стверджують, що у такий спосіб військове командування знімає з себе відповідальність і водночас розв'язує питання утилізації незручних для себе військовослужбовців і одночасно отримує прихильність Пригожина (інколи за винагороду) за допомогу в поповненні "гарматного м'яса".

"Така система також розв'язує питання (не)виплат родинам загиблих, бо вбиті мобілізовані проходять не як військовослужбовці кадрових підрозділів ЗС РФ, а як найманці ПВК "Вагнера". Поки що важко оцінити масштаби такої практики, вона набирає оберти і, ймовірно, тримається суто на горизонтальних зв'язках старших офіцерів ЗС РФ рівня командирів з'єднань з "вагнерівцями". Бо російським генералам, які мають конфлікт з Пригожиним, ймовірно, не вигідно підживлювати "Вагнера" ресурсом мобілізованих (відмовників)", — стверджують розслідувачі спільности.

У Міноборони Росії знайшли вихід, як списати всі "гріхи" окупантів на захоплених територіях. Солдатам ЗС РФ у разі "нещасних випадків" з цивільними наказали прикидатися бійцями ПВК "Вагнер".

Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що "вагнерівці" — єдині, кому вдається просуватися на фронті. Все через те, що вони бояться, що їх розстріляють і тому йдуть в атаку.