"Трудно оценить масштабы такой практики": в ВС РФ придумали, как наказывать "неудобных" солдат

Командование ВС РФ начало применять новую практику наказания мобилизованных, которые записывают видео с жалобами или отказываются идти на штурм, сообщают в InformNapalm.

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Российское командование нашло способ, как наказать военнослужащих, которые бунтуют против командиров и отказываются идти в атаки. Их отправляют в подразделения ЧВК "Вагнер". Об этом сообщило 11 марта международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Отмечается, что разведчики получили такую информацию из 4 разных источников.

"По данным источников, отмечается новая практика наказания российских мобилизованных, которые отказываются идти в атаку, записывают видео жалобы и не выполняют приказы командования. Если раньше их могли расформировать, бросить на подвал или вывести в тыловые районы, то сейчас практикуется другая система — их отдают в ЧВК "Вагнер" как "пушечное мясо", где у них отбирают телефон, документы и за любое нарушение или отказ идти в атаку могут расстрелять", — говорится в сообщении.

Расследователи утверждают, что таким образом военное командование снимает с себя ответственность и вместе с тем решает вопросы утилизации неудобных для себя военнослужащих и одновременно получает благосклонность Пригожина (иногда за вознаграждение) за помощь в пополнении "пушечного мяса".

"Такая система также решает вопрос (не)выплат семьям погибших, потому что убитые мобилизованные проходят не как военнослужащие кадровых подразделений ВС РФ, а как наемники ЧВК "Вагнера". Пока трудно оценить масштабы такой практики, она набирает обороты и, вероятно, держится сугубо на горизонтальных связях старших офицеров ВС РФ уровня командиров соединений с "вагнеровцами". Потому что российским генералам, имеющим конфликт с Пригожиным, вероятно, невыгодно подпитывать "Вагнера" ресурсом мобилизованных (отказников)", — утверждают расследователи сообщества.

В Минобороны России нашли выход, как списать все "грехи" оккупантов на захваченных территориях. Солдатам ВС РФ в случае "несчастных случаев" с гражданскими приказали притворяться бойцами ЧВК "Вагнер".

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что "вагнеровцы" — единственные, кому удается продвигаться на фронте. Все потому, что они боятся, что их расстреляют и потому идут в атаку.