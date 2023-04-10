За год в России 77 раз пытались поджигать военкоматы, — суд РФ

В отношении двух граждан, которых подозревают в одном из поджогов, предъявлены обвинения по статье "Теракт". Мужчинам за содеянное грозит до 19 лет лишения свободы.

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За 2022 год по всей России произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов. Об этом сообщил судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров, пишет ЕАН, сегодня, 10 апреля.

Такие данные судья озвучил во время заседания по делу жителей города Бакала Челябинской области — старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшины МЧС Алексея Нуриева, которые якобы подожгли здание администрации, где проводится военный учет.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ".

Им грозит по 19 лет лишения свободы.

26 марта появилась информация, что российское правительство финансово поощряет мужчин идти добровольцами либо во временных пунктах вербовки, либо посредством телефонных звонков, чтобы не объявлять мобилизацию.

Напомним, 21 марта в ГУР заявили, что власти РФ проводят в стране скрытую мобилизацию, позволяющую пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц.

На прошлой неделе Фокус писал о том, что Минобороны России в рамках скрытой мобилизации с 1 апреля планирует набрать на службу по контракту 400 тысяч военных.

В феврале генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, рассказал, что Россия специально завышает цифры масштабов своей мобилизации, чтобы напугать Украину и Запад.