За рік у Росії 77 разів намагалися підпалювати військкомати, — суд РФ

Стосовно двох громадян, яких підозрюють в одному з підпалів, висунуто звинувачення за статтею "теракт". Чоловікам за вчинене загрожує до 19 років позбавлення волі.

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За 2022 по всій Росії відбулося 77 спроб підпалів військових комісаріатів. Про це повідомив суддя Центрального окружного військового суду Артем Макаров, пише ЄАН сьогодні, 10 квітня.

Такі дані суддя озвучив під час засідання в справі мешканців міста Бакала Челябінської області — старшого сержанта Росгвардії Романа Насрієва та старшини МНС Олексія Нурієва, які нібито підпалили будівлю адміністрації, де проводиться військовий облік.

Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за статтею "Терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою із застосуванням небезпечних речовин".

Їм загрожує до 19 років позбавлення волі.

26 березня з'явилася інформація, що російський уряд фінансово заохочує чоловіків іти добровольцями або в тимчасових пунктах вербування, або за допомогою телефонних дзвінків, щоб не оголошувати мобілізацію.

Нагадаємо, 21 березня в ГУР заявили, що влада РФ проводить у країні приховану мобілізацію, що дозволяє поповнювати ряди окупантів на мінімум 20 тисяч людей на місяць.

Минулого тижня Фокус писав про те, що Міноборони Росії в межах прихованої мобілізації з 1 квітня планує набрати на службу за контрактом 400 тисяч військових.

У лютому генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес розповів, що Росія спеціально завищує цифри масштабів своєї мобілізації, щоб налякати Україну та Захід.