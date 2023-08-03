В ожидании F-16: Тайвань намерен модернизировать самолеты Mirage-2000

Правительство острова рассматривает возможность модернизации девяти из 54 сохранившихся самолетов Mirage 2000-5 "как из стратегических соображений, так и на соображениях снижения рисков".

Тайвань рассматривает возможность продления срока службы части своих истребителей Mirage 2000-5 в связи с возможными задержками в получении от США 66 новых истребителей F-16C/D Block 70, сообщает The War Zone.

Обозреватели пишут, что в условиях, когда опасения по поводу возможной китайской агрессии против Тайваня только усиливаются, а активность китайской военной авиации в районе острова возрастает, возможности воздушного флота Тайваня становятся все более объектом пристального внимания.

Согласно заявлению штаба командования ВВС Тайваня, в настоящее время проводится исследование возможности продления срока службы 9 из 54 сохранившихся самолетов Mirage 2000-5 "как из стратегических соображений, так и на соображениях снижения рисков".

Отмечается, что эти машины подлежащих модернизации, будут двухместными Это считается более экономически эффективным, поскольку самолеты выполняют двойную функцию — противовоздушной обороны и обучения.

Между тем относительно сроков проведения модернизации пока ничего неизвестно, так же как и о сроках предоставления Тайваню американских самолетов. Известно, что США одобрили продажу Тайваню самолетов F-16A/B, но страна стремилась диверсифицировать свой истребительный парк и не зависеть от единственного источника поставок этой жизненно важной техники, который может быть поставлен под угрозу в условиях кризиса или даже в зависимости от отношений США с Китаем.

Напомним, США может профинансировать покупку вооружения для Тайваня на фоне растущей угрозы со стороны Китая в рамках дополнительного бюджета. Как сообщили журналисты Financial Times, если Конгресс одобрит инициативу, то Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, которая будет реализована за счет американских налогоплательщиков.