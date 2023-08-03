"Купили в Польше": у бойцов теробороны появился командирский БТР-амфибия (видео)

БТР-амфибия украинские защитники смогут использовать во время выполнения боевых задач и для эвакуации раненых с поля боя.

Бронетранспортер-амфибию SKOT R3M приобрели в Польше и передали на баланс 116-й Полтавской отдельной бригады теробороны. Об этом рассказал председатель Полтавского областного совета Александр Беленький в своем Telegram-канале.

БТР OT-64 SKOT R-3M — командирская версия машины, она не оснащена оружием. Техника может вмещать до 12 бойцов десанта, включая водителя и командира. БТР оснащен откачивающими системами на случай попадания воды и централизованной системой подкачки шин, рассказал Беленький.

"БТР-амфибия пригодится нашим защитникам! Все для фронта! Слава ВСУ", — отметил украинский политик.

По словам Беленького, БТР-амфибия SKOT R3M для нужд 116-й Полтавской отдельной бригады территориальной обороны была приобретена вместе с народным депутатом Украины Олегом Кулиничем (в 2019 году был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 147 округу, который находится на Полтавщине).

Напомним, в июле на нужды ВСУ передали танк оккупантов. В марте прошлого года российские оккупанты обстреляли именно из этого с Т-80 городскую больницу в Тростянце. Приказ отдавал командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский". Танк был признан вещественным доказательством в уголовном производстве по факту обстрела Тростянецкой больницы, который состоялся в начале масштабного вторжения российских войск на территорию Украины.