Атаковал больницу в Сумской области: на нужды ВСУ передали танк оккупантов (фото)

В марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из Т-80 городскую больницу в Тростянце. Приказ отдавал командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский".

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Сумская областная прокуратура передала Вооруженным силам Украины российский танк Т-80, из которого оккупанты обстреливали больницу в городе Тростянец во время оккупации. Об этом прокуратура сообщила 27 июля в Telegram.

Сообщается, что танк был признан вещественным доказательством в уголовном производстве по факту обстрела Тростянецкой больницы. В ведомстве также опубликовали соответствующие фото.

Танк, из которого оккупанты обстреляли Тростянецкую больницу

Прокуроры передали российский танк Т-80 ВСУ

Обстрел больницы в Тростянце: что известно

Как отмечают в Сумской прокуратуре, 23 марта 2022 года во время российской оккупации военные ВС РФ обстреляли городскую больницу в городе Тростянец Сумской области из танка Т-80.

Сообщается, что приказ о совершении прицельных выстрелов по зданию больницы отдал 23-летний оккупант, занимающий должность командира танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская".

В отношении упомянутого лица Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ведомстве также отметили, что на данный момент дело находится на стадии подготовительного судебного заседания.

Оккупнаты атаковали больницу в Тростянце

Последствия удара по больнице в Тростянце

Напомним, что 26 марта прошлого года пресс-служба 93-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" сообщила об освобождении от российских оккупантов города Тростянец Сумской области.

Мы также писали о том, что 24 июля командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Сумском направлении происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.