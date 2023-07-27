Атакував лікарню в Сумській області: на потреби ЗСУ передали танк окупантів (фото)

У березні минулого року російські окупанти обстріляли з Т-80 міську лікарню в Тростянці. Наказ віддавав командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський".

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Сумська обласна прокуратура передала Збройним силам України російський танк Т-80, з якого окупанти обстрілювали лікарню в місті Тростянець під час окупації. Про це прокуратура повідомила 27 липня в Telegram.

Повідомляється, що танк був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні. У відомстві також опублікували відповідні фото.

Танк, з якого окупанти обстріляли Тростянецьку лікарню

Прокурори передали російський танк Т-80 ЗСУ

Обстріл лікарні в Тростянці: що відомо

Як зазначають у Сумській прокуратурі, 23 березня 2022 року під час російської окупації військові ЗС РФ обстріляли міську лікарню в місті Тростянець Сумської області з танка Т-80.

Повідомляють, що наказ про вчинення прицільних пострілів по будівлі лікарні віддав 23-річний окупант, який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".

Щодо згаданої особи Сумською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 438 КК України).

У відомстві також зазначили, що наразі справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання.

Окупанти атакували лікарню в Тростянці

Наслідки удару по лікарні в Тростянці

Нагадаємо, що 26 березня минулого року пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр" повідомила про звільнення від російських окупантів міста Тростянець Сумської області.

Ми також писали про те, що 24 липня командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на Сумському напрямку відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.