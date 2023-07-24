Задействовали дополнительные огневые группы: но одном из направлений Силы обороны Украины усиливают ПВО

По словам генерал-лейтенанта Наева, защищенность украинского неба зависит от международной помощи, чем больше западной помощи — тем лучше противовоздушная оборона.

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Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Сумском направлении происходит постепенное усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В настоящее время постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. В частности мы дополнительно задействовали несколько огневых групп, которые вооружены крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям, в том числе и ночью", — сказал Сергей Наев.

По его словам, также группы оборудованы прожекторными установками. В частности, Наев находился на одной из огневых позиций и лично наблюдал за работой экипажей этих мобильных огневых групп во время атаки российских беспилотников.

Также он отметил, что украинская система противовоздушной обороны в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи, которую получает Украина. Поэтому мы можем повысить уровень защиты объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем.

"Чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", — добавил Сергей Наев.

Напомним, 23 июля заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что Украина разработала собственную систему противовоздушной обороны.

21 июля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему системы ПВО нельзя разместить подальше от населенных пунктов.