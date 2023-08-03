С начала года более 231 тысячи россиян пошли служить в ВС РФ по контракту, — Медведев (видео)

Бывший президент России заявил, что службу в ВС РФ хотят сделать "максимально престижной". Для этого отбор кандидатов адаптируется к войне против Украины.

Контракт с Министерством обороны РФ с начала 2023-го года подписали более 231 тысяч россиян. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ.

По его словам, в РФ хотят сделать службу в армии по контракту "престижной". Для этого предпринимаются определенные действия. К примеру, адаптируется система отбора для войны против Украины.

"Прежде всего, удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции, это дает свои результаты", — заявил Медведев.

Он заявил, что для россиян, которые согласились в составе ВС РФ воевать против украинцев, введены кредитные каникулы, а также установлена единовременная выплата.

"Во всех субъектах страны установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", — сказал Медведев.

Напомним, что в России создали движение в поддержку арестованного Гиркина-Стрелкова. Защитники "бывшего министра обороны ДНР" требуют его немедленного освобождения и намерены "продолжать его деятельность".

Кроме того, сообщалось, что в РФ десантник устроил переполох в "Москва-Сити". Российский десантник решил "по-особенному" отметить День ВДВ, оделся в "праздничное", вооружился игрушечным пистолетом и отправился в Московский международный деловой центр.