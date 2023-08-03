"Проиграл в прятки HIMARS": львовские десантники сожгли российский "Бук" (видео)

Вражескую технику заметили с воздуха, несмотря на то, что оккупанты ее замаскировали. Дальше по российскому ЗРК работала высокомобильная зарубежная реактивная система залпового огня.

На одном из участков фронта российские оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Бук". В дорогостоящую вражескую технику из HIMARS попали львовские десантники. Об этом сообщает служба связей с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

"Залог хорошего дня — горящий хлопок. Львовский десант в действии. Вместе к Победе", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, отснятых дроном, видно, что вражеский ЗРК оккупанты спрятали в одной из посадок, но его заметили десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ и навели на него американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS. Она, как всегда, не подвела и попала точно в цель. Российский "Бук" задымился и вспыхнул.

Напомним, что ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Противник разместил РЭБ "Поле-21" на крыше панельной пятиэтажки, однако украинским военным удалось уничтожить его с помощью БПЛА. Также ВСУ ликвидировали наблюдательный комплекс "Муром-М", размещенный на крыше многоэтажного панельного дома возле вентиляционной шахты.

Ранее сообщалось, что партизаны "засекли" большой эшелон техники РФ в Нижегородской области. По данным движения "Атеш", у российских оккупантов заканчивается техника, поэтому они перебрасывают на фронт старое, непригодное к боям вооружение.