"Эти в плен не сдаются принципиально": под Авдеевку перебросили элитные подразделения РФ, — ГВА

Российские оккупанты усилили свои подразделения в районе Авдеевки, перебросив туда из Мариуполя элитных морпехов, рассказал Виталий Барабаш.

В районе Авдеевки Донецкой области Силам обороны удалось выбить врага с позиций в районе Опытного, но серьезно на ситуацию на этом участке фронта это не повлияло. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, российские оккупанты усилили свои подразделения в районе Авдеевки, перебросив сюда кадровую морскую пехоту, которая ранее базировалась под Мариуполем.

"Они очень обучены, неплохо оснащены и воюют профессионально, эти в плен не сдаются принципиально. Также заехал "Шторм-Z" и они 3 суток пытаются штурмовать к северу от Авдеевки", — сообщил Барабаш.

Он добавил, что российские оккупанты пытаются штурмовать Водяное в Донецкой области, а обстрелы Авдеевки не прекращаются.

"Ствольная артиллерия, системы РСЗО, минометы, танковые обстрелы и ракетные удары. За последние сутки было 19 массированных обстрелов в черте города, по позициям более 200 обстрелов. Не имея успеха на передовой, на позициях возле города, россияне пытаются компенсировать это обстрелами", — сказал начальник Авдеевской МВА.

Напомним, что на одном из участков фронта российские оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Бук". Стоящую вражескую технику с HIMARS попали львовские десантники.

Ранее сообщалось, что до 60% мужчин в Ирпене ушли в ВСУ . Героическое противостояние бойцов ТРО в начале большой войны, поразило мэра города Майами Фрэнсиса Суареса и он решил вооружить их по стандартам НАТО.