"До 60% мужчин в Ирпене ушли в ВСУ": почему бойцов ТРО вооружают копы из Майами

Героическое противостояние российским оккупантам маленького города в Киевской области в начале большой войны, поразило мэра Майами Фрэнсиса Суареса. Речь идет об Ирпене и его защитниках. Американский политик решил вооружить ирпенское ТРО по стандартам НАТО, чтобы вражеская армия впредь даже не думала приближаться к городу.

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Территориальная оборона города Ирпень Киевской области одна из первых приняла бой с российскими войсками. Даже небольшое количество оружия у местного населения помогло сформировать добровольческие отряды, отражающие атаки врага. Оккупант был выбит, но Ирпень понес большие потери среди населения, а сам город был разрушен на 71%, по данным ООН.

Сегодня 60% мужчин Ирпеня служат в рядах ВСУ. Об этом рассказал Фокусу мэр города Александр Маркушин.

По его словам, этот факт, а также эффективные действия бойцов ТРО в начале большой войны, поразили мэра города-побратима Майами Фрэнсиса Суареса. Поэтому американский политик решил вооружить их по стандартам НАТО.

Речь идет о первой в истории передаче конфискованного в США оружия другой стране. Полиция города Майами уже отправила 101 единицу оружия в Киев.

Ирпень и Майами 14 ноября 2022 года стали городами-побратимами. Власти городов завершили все этапы инициативы "Guns 4 Ukraine", по которой полицейские Майами передадут оружие коллегам в Ирпене. Всего полиция американского города отправит 167 единиц огнестрельного оружия.

Маркушин добавляет, что по документам оружие передадут Нацполиции на следующей неделе, оно уйдет на пополнение запасов. В нее выходят автоматы Калашникова, американские винтовки и пистолеты, включая бренд Glock. На каждую единицу оружия полагается 1,5 тысяч патронов, заявил мэр.

Вторая партия, из 66 единиц оружия приедет в сентябре этого года, и предназначается теробороне, рассказал градоначальник.

Подробнее о вооружении Ирпеня, Фокус писал в тексте "Подарок из Майами: украинцам могут раздавать полуавтоматы и пистолеты".

Ирпень отстоял бои с армией РФ: как это было?

Российские войска отчаянно прорывались к Киеву вначале большой войны, и после тяжелых боев в Гостомеле, наступали через Бучу и Ирпень.

Фокус подробно описывал ход боевых действий в Киевской области. В Ирпене велись уличные бои, также был взорван мост. В соцсетях публиковали кадры погибших солдат и разрушения в результате боев за город.

Замминистра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказывал о подрыве 25 февраля 2022 года плотины через реку Ирпень. Такой приказ отдал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, чтобы захватчики не перебрались на другой берег, сказал генерал.

Дамба находится на въезде в деревню Демидов возле Козаровичей. Подрыв сооружения позволил поднять уровень воды не только в Ирпене, но и в реках Здвиж и Тетерев. Российская техника благодаря этому увязла в болотах.

Буча первой приняла на себя бой после отступления армии России из Гостомеля, утром в город вошли более 20 танков.