Дамбу взрывали дважды: генерал рассказал, как ВСУ остановили оккупантов по дороге на Киев

Из-за риска гидроудара в первый раз пришлось заложить меньше взрывчатки, а для второго подрыва, по словам генерала Александра Павлюка, ее уже не жалели. В результате операций ВС РФ потеряли военную технику и возможность для переправы на другой берег реки.

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Река Ирпень стала основным природным препятствием, которое не позволило российским солдатам попасть в Киев. Об этом, во вторник, 11 апреля сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью для "РБК-Украина".

Павлюк рассказал, что плотину через реку Ирпень приказал взорвать командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, для того, чтобы армия РФ не смогла перебраться на другой берег.

"Плотину решили взорвать лишь частично, если бы взрыв был сильным, существовала бы еще угроза гидроудара. Первый подрыв прошел по плану, но не принес нужного результата — тогда россияне уже наводили понтон неподалеку от Мощуна", — рассказал Павлюк.

Поскольку первого подрыва оказалось недостаточно, требовалось произвести еще один, но ситуация с закладыванием взрывчатки сильно усложнялась из-за постоянных обстрелов врага. Чтобы получить результат уже наверняка, по словам Павлюка взрывчатки не пожалели.

"Для второго подрыва взрывчатки не жалели. Как следствие, подходы к понтонам стали сплошным болотом. На поле застряло очень много вражеской техники", — подчеркнул он.

Второй подрыв привел к уничтожению дамбы, после чего российские военные начали эвакуировать свою военную технику под обстрелами ВСУ, большая часть осталась там полностью.

"Уничтожение дамбы на реке Ирпень не позволило противнику навести достаточное количество понтонов и переправиться на другой берег. Тем самым вражеское наступление было остановлено", — добавил генерал.

Напомним, в начале марта прошлого года, поврежденная во время полномасштабного вторжения РФ в Украину дамба в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище несла угрозу затопления населенных пунктов.

В мае 2022 корреспондент Фокуса посетил Ирпень и написал материал о том, как пострадавший от оккупации городок Ирпень в Киевской области восстанавливался и оживал. В городе были повреждены 8651 городской объект, частично разрушены 2738 домов и полностью уничтожены 885.