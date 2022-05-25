Не время плакать. Как Ирпень возвращается к жизни после оккупации (видео)

Небольшой уютный городок Ирпень в Киевской области получил всемирно печальную известность из-за жестоких преступлений российских оккупационных войск против местного населения. Корреспондент Фокуса побывал в Ирпене, чтобы узнать, как оживает город после российской агрессии.

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По словам мэра Александра Маркушина, Ирпень – это один из наиболее разрушенных войной городов. В результате обстрелов российскими войсками жилого сектора и гражданской инфраструктуры за месяц ожесточенных боев повреждено 70% города.

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8651 городской объект в Ирпене поврежден частично, 2738 домов разрушены частично, а 885 полностью уничтожены и восстановлению не подлежат.

Как уточняет глава гуманитарного штаба региона Алексей Кулеба, 2 000 семей остались без крова.

Но даже несмотря на разрушительные последствия вторжения, местные жители с гордостью говорят: в Киев россияне не зашли благодаря обороне Ирпеня.

После оккупации жители были как зомби

После того, как оккупационные войска покинули Киевскую область, проезд в Ирпень был существенно облегчен. Обязательной проверки паспортов нет, лишь некоторые водители должны открыть багажник и предоставить документы.

До войны въезд в благоустроенный город открывали билборды с информацией о стоимости квартир в новом жилом комплексе. Сейчас их место заняли вывески "Ирпень – город-герой".

Неподалеку – кладбище машин. Десятки сгоревших или обстрелянных автомобилей, сваленных друг на друга. Сейчас эта "инсталляция" скорее выполняет роль музея, возле которого фотографируются люди, и служит напоминанием о том, что война еще не закончена.

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Несмотря на то, что существенная часть города была разрушена, на улицы Ирпеня постепенно возвращаются жители. На вопрос: "Как жить после оккупации?" отвечают по-разному.

— Это было страшно. Мы выехали из города на Западную Украину. Страшно было читать новости, что твой город обстреливают… Нет понимания, будет ли тебе куда возвращаться. Но жить надо, — немногословно комментирует Фокусу пенсионер Николай, вышедший вместе с супругой из магазина.

Местные рассказывают, что ощутимых проблем с провизией нет – в уцелевших магазинах и маркетах появилась еда. Несмотря на улучшающуюся гуманитарную ситуацию, волонтеры ежедневно приезжают и в Ирпень, и в другие пострадавшие от российского вторжения города. По их словам, людям, которые пережили оккупацию, в первую очередь необходимо внимание и человеческая забота.

[ + – ] "Кладбище машин" на выезде из Ирпеня [ + – ] Последствие обстрелов жилых домов [ + – ] Так сейчас выглядит дом Валентины [ + – ] Так сейчас выглядит дом Валентины

— Сложно объяснить, какими были люди после оккупации. Они не грустные и не веселые… Они просто ходили как зомби. Многие потеряли все, что у них было. Сейчас людям не продукты нужны, а понимание, что они не забыты. Это намного сильнее поддерживает, чем какая-то гуманитарная помощь. Даже финансовая помощь не дает ощущения, того, что ты не одинок, — рассказывает Андрей Копиленко, организатор движения "Район номер один".

Моя хата не с краю

Во время очередного приезда в Ирпень 30 волонтеров из организации помогали разбирать мусор и обломки в доме, который пострадал от российского обстрела. Часть здания сгорела. Об электричестве и воде говорить не приходится.

— Меня раздражает, когда люди не чувствуют себя украинцами. Я, например, считаю, что вся Украина – это мой дом. Этот разрушенный дом – это и мой дом тоже. Я могу здесь жить, гулять. Окей, я не из Ирпеня, и что? А у большинства людей есть ощущение "моя хата с краю". Несмотря на войну, это все равно осталось. И меня выворачивает от этого. Но сейчас я вижу, что все больше молодежи берет ответственность в свои руки. Я уверен, что мы делаем правильные вещи. И когда мне говорят, что у нас не получится, и государство не сможет нормально помочь людям – я с этим не согласен. За месяц я собрал уже более тысячи человек в свою команду. И это круто, — говорит Андрей.

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Местная жительница Валентина, в квартиру которой попал снаряд, рассказывает, как переживала оккупацию в Ирпене и каким запомнилось поведение российской армии.

— Я вышла в момент, когда ко мне в квартиру прилетел снаряд. Наш дом обстреливали два дня, часть его сгорела. Я не понимаю, от кого эти русские "освободители" нас пришли освобождать? Вот квартира моей соседки, которая сейчас не выходит на связь – она из Горловки. Мы не смотрели на то, что я из Винницкой области, она из Донецкой, а мой муж — с Луганщины. Мы дружно жили, и не обращали внимания на регионы, — рассказывает Валентина, после чего провожает в свою квартиру.

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Сейчас в доме нет электричества, но местный ЖЭК провел удлинитель для жильцов, которые приезжают разобрать вещи. Один переходник на весь сгоревший подъезд, благодаря которому можно зарядить телефон. Некоторые жильцы подсоединяют дополнительные удлинители и проводят в свои жилища: таким незамысловатым способом в квартире появляется электричество.

— Я готова здесь жить. Я люблю свой город, свой дом. На эту квартиру мы вместе долго работали. Мой муж – дальнобойщик. Он не покупал себе ничего лишнего, чтобы накопить на эту квартиру. Сейчас меня оставили без жилья, и я не знаю, смогу ли я его отстроить. Стена, где прямое попаданиею, — несущая. Этот ремонт может быть не на год и не на два, — рассказывает Валентина.

[ + – ] Валентина показала корреспонденту Фокуса, как выглядит ее квартира в Ирпене после обстрелов

На телефоне женщина показывает видео, которое сняла после обстрела дома.

"Собиралась поставить окно на проветривание. Вместо окна у меня теперь иллюминатор", — комментирует пробитую стену российским снарядом жительница Ирпеня.

Нет времени плакать

Валентина с гордостью констатирует – благодаря обороне Ирпеня, российские войска не смогли продвинуться к Киеву.

— Ирпень стал щитом, и россияне не пришли в Киев. Не зря мы все-таки получили звание "город-герой". А в таком городе живут только героические люди, у которых нет ни права, ни времени плакать. Да, нам нужно будет время. Может месяц, может два или год, но мы потерпим. Я уверена на сто процентов, что Украина жила, живет и будет жить.

Женщина полагает, что ее дом скорее всего снесут. Но несмотря на такие прогнозы, Валентина оптимистична и готова строить новый дом на этом же месте. Обращаясь к своему мужу, который убирает последствия обстрелов на кухне, женщина размышляет о будущем.

— Когда твой город обстреливают, ты обращаешься в первую очередь к Богу и Вооруженным Силам Украины. Только благодаря им мы сейчас живы и свободны. Когда-нибудь мы всем двором соберемся и будем праздновать новоселье. А позже и нашу золотую свадьбу. Я надену фату, соберем всех соседей, — представляет Валентина.

По ее словам, осталось совсем недолго – десять лет. За это время, уверены местные жители, они успеют отстроить Ирпень и вернуть городу предыдущую красоту.

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