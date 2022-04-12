Из Варшавы в Ирпень. Почему беженцы возвращаются в Украину из Польши и других стран

В Украину из-за границы ежедневно возвращается 25-30 тыс. местных жителей. Фокус узнавал, почему люди не хотят оставаться за рубежом и когда в Украине будет безопасно.

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Возвращение в Украину: история Павла

Чуть больше недели назад Павел Пархоменко, 45-летний предприниматель из Ирпеня, вернулся из Варшавы к себе домой.

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"Когда мы уезжали из города, его просто уничтожали, поэтому, конечно, было напряжение — а что я там увижу, когда вернусь", — вспоминает собеседник. Дом Павла, хоть и пострадал от массированных обстрелов, но выстоял: частично снесло крышу, вылетели стекла, а вот один из соседских сгорел полностью. Ирпенец немного привел жилье в порядок — затянул окна пленкой, соседи помогли подлатать кровлю, но полностью ремонтировать дом он пока не планирует.

"Ближайшие месяц-полтора точно нет, ведь непонятно, что произойдет дальше. Если станет очевидно, что российские войска не вернутся к Киеву, тогда можно будет этим заниматься", — говорит Павел.

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Временный дом. Три истории эвакуации из Украины — в Польшу, Германию, Чехию (фото)

История эвакуации Павла из города началась 7 марта. Собеседник Фокуса признается: он до последнего не верил, что российская армия подберется так близко к Киеву. Да и родители — 77-летний папа и 69-летняя мама — категорически отказывались уезжать из собственного дома. После того, как в городе начались бои, пропал свет и газ, стало понятно, что из Ирпеня надо выбираться. С собой взяли лишь самое необходимое, на руках унесли домашнюю любимицу — собаку Бету.

"Мы оставили машину и пошли пешком через реку, оказались под обстрелом, но все обошлось. По дороге видели много брошенных автомобилей, в некоторые из них попадали снаряды, и они горели на наших глазах. Недалеко от нас разорвалась мина, после этого одно ухо еще неделю не слышало", — рассказывает мужчина

Сначала Пархоменко не планировали перебираться за границу, но сестра Павла успела раньше эвакуироваться в Польшу, и звала родных туда.

"Как я смог выехать? У меня инвалидность, я хожу на протезе", — объясняет собеседник Фокуса. Павел говорит, что главной целью было вывезти родителей, ведь даже западные регионы страны нельзя назвать безопасными. В итоге вся семья уехала в Варшаву, где благодаря знакомым удалось найти бесплатное жилье на полгода.

В Варшаве Павел и его близкие оформили персональные номера — PESEL, необходимые для получения социальных услуг в Польше. Также они написали заявление на получение разовой финансовой помощи в размере 300 злотых (2053 грн), но выплату пока не получили, деньги перечисляются в течение месяца.

"Очереди на получение PESEL были сумасшедшие, но надо отдать должное полякам — организация на высшем уровне. Насколько я знаю, они до сих пор кормят беженцев, дают украинцам продукты, там огромное количество гуманитарных центров. Поляки очень серьезно ко всему этому отнеслись", — рассказывает Павел.

[ + – ] Павел Пархоменко после эвакуации в Варшаве

Почему украинцы возвращаются

В Украине у Пархоменко собственное дело — печать на футболках, но из-за войны бизнес остановился. После переезда в Варшаву Павел стал узнавать о возможностях трудоустройства, но те предложения, которые есть на польском рынке труда, ему не подходят. В основном в Польше нужны чернорабочие либо соискатели рабочих профессий – строители, слесари, штукатуры.

"У меня два высших образования, квалификация MBA, я привык заниматься своим делом. Но даже если не принимать это в расчет, то из-за больной ноги я не смогу проработать смену на заводе", — говорит собеседник.

По его словам, единственный нормальный вариант работы — это водитель Uber: "Я разговаривал с несколькими таксистами — украинцами и грузином, которые там уже пару лет работают, получают около $1,5 тыс., для Польши это средняя зарплата". Если же речь идет о какой-то менеджерской, управленческой работе, то без знания польского языка найти такую вакансию в Польше нереально.

После двух недель жизни в Варшаве Павел решил возвращаться в Украину. Он признается, что сидеть без дела столько времени было морально тяжело. К этому моменту его сестра уже уехала дальше, в Германию, а он стал собираться домой.

"Я хотел убедиться, что родители привыкли к новому месту и смогут обходиться без меня. У меня бойкая мама, так что я был уверен, что она со всем справится", — рассказывает мужчина.

[ + – ] Павел Пархоменко с родителями в Варшаве

28 марта стало известно, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов, ситуация в регионе начала стабилизироваться. Несколько дней Павел не мог купить билеты на поезд "Варшава-Киев" — свободных мест не было, но 3 апреля все же вернулся в Украину. В купе ехал с другими украинцами, один из его попутчиков возвращался из Польши в Вышгород, другой в Киев.

Добраться до Ирпеня оказалось не так уж просто — там продолжались работы по разминированию территории, украинцы расчищали пригороды Киева от брошенного российского вооружения. Знакомые из ВСУ подсказали, как безопасно въехать.

"Многие рассказывали про растяжки в Ирпене, но оказалось, что в моей части города их нет", — объясняет Пархоменко.

Первоочередная задача Павла сейчас — восстановить бизнес. По его словам, производство, которое расположено в самом Киеве, не пострадало, поэтому есть все шансы реанимировать собственное дело.

"Если с бизнесом не получится, то в Украине я всегда смогу найти себе работу. Не получится пока с работой, буду заниматься волонтерством. Дома без дела я сидеть не буду", — говорит мужчина.

[ + – ] Возвращение в Украину: поврежденный дом Пархоменко в Ирпене

Желание самостоятельно зарабатывать деньги и снова быть финансово независимыми — одна из главных причин, заставляющих украинцев возвращаться в страну, где продолжается война, и города по-прежнему обстреливаются.

О том, что украинцы, выехавшие за границу, возвращаются домой, в комментарии изданию The New York Times подтвердил и Юрий Бучко, заместитель руководителя Львовской областной военной администрации. По его словам, сейчас люди уже поняли, что такое война, и что даже во время боевых действий можно оставаться и жить в своей стране. Бучко считает, что возобновление работы магазинов и предприятий стимулирует людей ехать в Украину и возвращаться к работе.

Обратная миграция. Когда можно вернуться из эвакуации?

Как сообщается на портале оперативных данных управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 10 апреля из Украины эвакуировалось 4,5 млн человек. Статистики о том, сколько людей вернулось в страну, пока нет. Однако информация от официальных органов позволяет предположить, что обратная миграция — это уже устойчивое явление, которое будет лишь набирать обороты.

Так, по информации Максима Козицкого, начальника Львовской областной военной администрации, 1 апреля на территорию Львовской области въехало больше людей, чем эвакуировалось: 19 тыс. вернувшихся против 14 тыс. покинувших Украину.

Данные Госпогранслужбы подтверждают, что количество въезжающих в страну граждан с каждым днем увеличивается. Так, 8 апреля в Украину через пункты пропуска на западной границе заехало 23 тыс. украинцев, а за сутки 10 апреля домой вернулось уже 27 тыс. человек.

Более того, 4 апреля Центр Разумкова опубликовал данные исследования, согласно которым 79,2% беженцев, выехавших в другие страны, планируют вернуться в страну после окончания войны. Но очевидно, что далеко не все хотят ждать полной победы Украины и принимают решение ехать обратно уже сейчас.

Внутренние переселенцы тоже готовы возвращаться в свои дома, и столица, которая медленно возвращается к прежней жизни, — яркое тому подтверждение. На въездах в Киев уже сегодня фиксируются автомобильные пробки из желающих въехать в город. В то же время мэр Киева Виталий Кличко призвал людей не торопиться и подождать, пока ситуация действительно стабилизируется, объясняя это тем, что угроза вражеских атак сохраняется до сих пор.

Однако украинцы едут не только в столицу, но даже в города, которые продолжают массированно обстреливаться врагом. Как сообщает Харьковская облгосадминистрация, местные жители возвращаются и в Харьков. При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов советует харьковчанам воздержаться от такого шага. "У нас, к сожалению, в течение суток от 20 до 50, иногда до 80 эпизодов обстрелов по самому городу. Если есть возможность находиться в более безопасном месте — нужно это делать", — подчеркивает глава ХОВА.