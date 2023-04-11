Дамбу підривали двічі: генерал розповів, як ЗСУ зупинили окупантів на шляху до Києва

Через ризик гідроудару вперше довелося закласти менше вибухівки, а для другого підриву, за словами генерала Олександра Павлюка, її вже не шкодували. Після операції ЗС РФ втратили військову техніку та можливість для переправи на інший берег річки.

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Річка Ірпінь стала основною природною перешкодою, яка не дозволила російським солдатам потрапити до Києва. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Павлюк розповів, що дамбу через річку Ірпінь наказав підірвати командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, для того, щоб армія РФ не мала можливості перебратися на інший берег.

"Дамбу вирішили підірвати лише частково, якби вибух був сильним, існувала б ще загроза гідроудару. Перший підрив пройшов за планом, але не приніс потрібного результату — тоді росіяни вже наводили понтон неподалік Мощуна", — розповів Павлюк.

Оскільки першого підриву виявилося недостатньо, потрібно було зробити ще один, але ситуація з закладанням вибухівки була сильно ускладнена через постійні обстріли ворога. Щоб отримати результат вже напевне, за словами Павлюка, вибухівки не пошкодували.

"Для другого підриву вибухівки не шкодували. Як наслідок, підходи до понтонів стали суцільним болотом. На полі застрягло дуже багато ворожої техніки", — наголосив він.

Другий підрив призвів до знищення дамби, після чого російські військові почали евакуювати свою військову техніку під обстрілами ЗСУ, більшість залишилась там повністю.

"Знищення дамби на річці Ірпінь не дозволило ворогу навести достатню кількість понтонів і переправитись на інший берег. Тим самим ворожий наступ був зупинений", — додав генерал.

Нагадаємо, на початку березня минулого року пошкоджена під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну дамба в місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище несла загрозу затоплення населених пунктів.

У травні 2022 року кореспондент Фокусу відвідав Ірпінь і написав матеріал про те, як відновлювалось містечко Ірпінь, що постраждало від окупації. У місті було пошкоджено 8651 міський об'єкт, частково зруйновано 2738 будинків та повністю знищено 885.