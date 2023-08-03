"До 60% чоловіків в Ірпені пішли в ЗСУ": чому бійців ТРО озброюють копи з Маямі

Героїчне протистояння російським окупантам маленького містечка на Київщині на початку великої війни, вразило мера Маямі Френсіса Суареса. Йдеться про Ірпінь та його захисників. Американський політик вирішив озброїти ірпінське ТРО за стандартами НАТО, щоб ворожа армія надалі навіть не думала наближатися до міста.

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Територіальна оборона міста Ірпінь Київської області одна з перших прийняла бій з російськими військами. Навіть невелика кількість зброї у місцевого населення допомогла сформувати добровольчі загони, які відбивали атаки ворога. Окупант був вибитий, але Ірпінь зазнав великих втрат серед населення, а саме місто було зруйноване на 71%, за даними ООН.

Сьогодні 60% чоловіків Ірпеня служать у лавах ЗСУ. Про це розповів Фокусу мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, цей факт, а також ефективні дії бійців ТРО на початку великої війни, вразили мера міста-побратима Маямі Френсіса Суареса. Тому американський політик вирішив озброїти їх за стандартами НАТО.

Йдеться про першу в історії передачу конфіскованої у США зброї іншій країні. Поліція міста Маямі вже відправила 101 одиницю зброї до Києва.

Ірпінь і Маямі 14 листопада 2022 року стали містами-побратимами. Влада міст завершила всі етапи ініціативи "Guns 4 Ukraine", за якою поліцейські Маямі передадуть зброю колегам в Ірпені. Загалом поліція американського міста відправить 167 одиниць вогнепальної зброї.

Маркушин додає, що за документами зброю передадуть Нацполіції наступного тижня, вона піде на поповнення запасів. У неї виходять автомати Калашникова, американські гвинтівки і пістолети, включно з брендом Glock. На кожну одиницю зброї покладається 1,5 тисячі патронів, заявив мер.

Друга партія, із 66 одиниць зброї, приїде у вересні цього року, і призначається теробороні, розповів градоначальник.

Детальніше про озброєння Ірпеня, Фокус писав у тексті "Подарунок з Маямі: українцям можуть роздавати напівавтомати і пістолети".

Ірпінь відстояв бої з армією РФ: як це було?

Російські війська відчайдушно проривалися до Києва на початку великої війни, і після важких боїв у Гостомелі, наступали через Бучу та Ірпінь.

Фокус докладно описував перебіг бойових дій у Київській області. В Ірпені велися вуличні бої, також було підірвано міст. У соцмережах публікували кадри загиблих солдатів і руйнування внаслідок боїв за місто.

Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповідав про підрив 25 лютого 2022 року греблі через річку Ірпінь. Такий наказ віддав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, щоб загарбники не перебралися на інший берег, сказав генерал.

Дамба розташована на в'їзді в село Демидів біля Козаровичів. Підрив споруди дав змогу підняти рівень води не тільки в Ірпені, а й у річках Здвиж і Тетерів. Російська техніка завдяки цьому загрузла в болотах.

Буча першою прийняла на себе бій після відступу армії Росії з Гостомеля, вранці в місто увійшли понад 20 танків.