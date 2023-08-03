У Альянса не было опыта такой войны: натовские стратегии в Украине не работают, — Жорин (видео)

По словам майора ВСУ, любое обучение и обмен опытом с западными партнерами должны помогать выстраивать собственную стратегию. У западных партнеров есть полезные разработки для управления боем и войсками — все это ВСУ берут на вооружение.

Военные стратегии исключительно натовской разработки в войне в Украине окажутся неприменимы, поскольку прежде армия Альянса в подобных боестолкновениях, как в Украине, не участвовала. Так считает Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, о чем он рассказал в интервью "НВ".

"Любое обучение и обмен опытом с западными партнерами должны помогать создавать собственную стратегию. И не стоит надеяться на то, что чья-то стратегия и советы в полной мере окажутся панацеей для нашей ситуации. Так не будет", — отметил Жорин.

НАТО прежде непосредственно не участвовали в таких войнах, как в Украине

Перенимать опыт НАТО можно и должно, но натовские страны, по словам Жорина, никогда "прежде непосредственно не участвовали в таких войнах и конфликтах, в котором сейчас находимся мы".

Он также добавил, что у западных партнеров есть полезные разработки для управления боем и войсками, комплексами артиллерии — всему этому ВСУ обучаются и берут на вооружение. Но в смысле стратегии должен быть комплексный подход: приобретенный Украиной опыт совмещается с советами НАТО.

В районе Бахмута продолжаются напряженные бои

"Понимаю, что сегодня, особенно гражданские люди, очень ждут победы, каких-то крутых новостей", — пояснил он, добавив, что реальность такова, что приходится с полной отдачей воевать буквально за каждое здание и каждый метр.

Силы обороны продолжают удерживать инициативу и наступать, однако это усложняется тем, что враг перебрасывает наиболее боеспособные подразделения, чтобы остановить продвижение Украины, объяснил Жорин.

Напомним, что инженеры ДШВ рассказали о работе на фронте "без права на ошибку". Российские захватчики пытаются уничтожить инженерные машины ВСУ, чтобы замедлить контрнаступление.

Также сообщалось, что саперы ВСУ используют "ботинки-пауки" — специальную обувь, чтобы минимизировать травмы ног.