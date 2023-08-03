Падение беспилотника РФ в Румынии: в Минобороны страны опровергают заявления очевидцев

В Румынии заявляют, что в течение года во время воздушных атак России на Украину, ни один беспилотник не пересекал государственную границу.

Минобороны Румынии опровергло информацию, обнародованную 3 августа представителями власти коммуны Чаталкиой относительно подозрений о падении на территорию страны частей беспилотника РФ, которым она атаковала порт в украинском Измаиле. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что на место выезжали эксперты ВВС Румынии и не обнаружили никаких элементов, которые бы подтверждали распространенные гипотезы.

"По оценкам структур, ответственных за Министерство национальной обороны, не было определено прямых военных угроз для территории страны или территориальных вод Румынии. Беспилотники, использованные Российской Федерацией в этих незаконных и неоправданных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что усилили меры бдительности и постоянно контролируют национальное сухопутное, морское и воздушное пространство, сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и препятствуют любой агрессии против территории союзников.

Ранее сообщалось, что румынские моряки видели, как один из российских беспилотников, которые атаковали Измаил в Одесской области, упал на территории Румынии. По их словам, БПЛА должен был упасть в лесу — на румынском берегу Дуная.

Также сообщалось, что власти Румынии сообщили, что в течение следующих двух дней растаможит до 30 судов с зерном, которые ожидают входа на территорию страны из украинских портов на Дунае.