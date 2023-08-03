В Румынии упал дрон ВС РФ: моряки боятся заходить в порты Украины после атаки Измаила, — СМИ
Румынские моряки видели, как на берег упал сбитый силами ПВО беспилотник. По их словам, позже на место приехали машины пограничной полиции.
Один из российских беспилотников, которые атаковали Измаил в Одесской области, упал на территории Румынии. Об этом со ссылкой на слова моряков-очевидцев сообщили в румынском медиа Pro TV вечером 2 августа.
Измаил находится вблизи границы Украины с Румынией, река Дунай отделяет его от румынского села Плауру в уезде Турча. По данным СМИ, во время ночной атаки ВС РФ на украинский порт жители приграничного села также слышали громкие взрывы.
Более того, местные моряки утверждают, что вблизи них упал сбитый украинской артиллерией вражеский беспилотник. По их словам, БПЛА должен был упасть в лесу — на румынском берегу Дуная.
"Именно здесь, в пяти километрах выше, он упал. Затем приехали какие-то машины, я думаю, из нашей пограничной полиции. Он упал на румынский берег", — заявил главный инженер корабля Cadensia Габриэль Вили Дубит.
Сообщается, что жители приграничной коммуны Чаталкиой, находящейся также на берегу Дуная неподалеку от украинского Измаила, в ночь на 2 августа выходили из своих домов, напуганные взрывами.
"Это примерно 400 метров, громче всего было слышно здесь, в местности Плауру. Люди запаниковали, испугались, это правильно", — заявил мэр коммуны Тудор Чернеге.
Местный житель рассказал, что через открытое окно слышал "чрезвычайно громкий гудок" в ночь атаки дронов. Другие жители Плауру также поделились, что слышали движение 3-4 российских беспилотников каждые примерно 15 минут.
Неназванный румынский матрос коммерческого судна возмутился ситуацией и заявил, что "это не его война". Судовладелец Кристиан Антистеску решил после инцидента переместить пункт назначения флота из Украины в порты других стран.
"Существует риск нападения на суда, навигаторов и судовладельцев, когда они находятся в портовой инфраструктуре, то есть в Измаиле или Рени, здесь, на Дунае", — подчеркнул президент румынского Свободного союза мореплавателей Адриан Михалчиою.
В медиа отметили, что выбор цели Россией мог быть связан с пребыванием в порту Измаила иностранных кораблей. В материале говорится, что на прошлой неделе три гражданских грузовых судна, зарегистрированных в Израиле, Греции и Турции, прошли блокаду в Черном море и стали на якорь вблизи украинских берегов.
"Группа самолетов НАТО пристально следила за тремя судами, которые должны были грузить зерно в небольшом украинском порту", — добавили румынские журналисты.
Напомним, 2 августа руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что РФ атакует регион ударными дронами Shahed. По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники двигались со стороны устья Дуная к морскому торговому порту в Измаиле.
В СМИ со ссылкой на неназванный источник писали, что ночной удар по порту в Измаиле нанес серьезный ущерб инфраструктуре. В частности, цены на пшеницу в Чикаго выросли на 6,5%.