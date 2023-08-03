В Румынии упал дрон ВС РФ: моряки боятся заходить в порты Украины после атаки Измаила, — СМИ

Румынские моряки видели, как на берег упал сбитый силами ПВО беспилотник. По их словам, позже на место приехали машины пограничной полиции.

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Один из российских беспилотников, которые атаковали Измаил в Одесской области, упал на территории Румынии. Об этом со ссылкой на слова моряков-очевидцев сообщили в румынском медиа Pro TV вечером 2 августа.

Измаил находится вблизи границы Украины с Румынией, река Дунай отделяет его от румынского села Плауру в уезде Турча. По данным СМИ, во время ночной атаки ВС РФ на украинский порт жители приграничного села также слышали громкие взрывы.

Село Плауру в уезде Турча на карте Фото: Скриншот

Более того, местные моряки утверждают, что вблизи них упал сбитый украинской артиллерией вражеский беспилотник. По их словам, БПЛА должен был упасть в лесу — на румынском берегу Дуная.

"Именно здесь, в пяти километрах выше, он упал. Затем приехали какие-то машины, я думаю, из нашей пограничной полиции. Он упал на румынский берег", — заявил главный инженер корабля Cadensia Габриэль Вили Дубит.

Сообщается, что жители приграничной коммуны Чаталкиой, находящейся также на берегу Дуная неподалеку от украинского Измаила, в ночь на 2 августа выходили из своих домов, напуганные взрывами.

Румынская коммуна Чаталкиой на карте Фото: Скриншот

"Это примерно 400 метров, громче всего было слышно здесь, в местности Плауру. Люди запаниковали, испугались, это правильно", — заявил мэр коммуны Тудор Чернеге.

Местный житель рассказал, что через открытое окно слышал "чрезвычайно громкий гудок" в ночь атаки дронов. Другие жители Плауру также поделились, что слышали движение 3-4 российских беспилотников каждые примерно 15 минут.

Неназванный румынский матрос коммерческого судна возмутился ситуацией и заявил, что "это не его война". Судовладелец Кристиан Антистеску решил после инцидента переместить пункт назначения флота из Украины в порты других стран.

"Существует риск нападения на суда, навигаторов и судовладельцев, когда они находятся в портовой инфраструктуре, то есть в Измаиле или Рени, здесь, на Дунае", — подчеркнул президент румынского Свободного союза мореплавателей Адриан Михалчиою.

Город Рени на карте Фото: Скриншот

В медиа отметили, что выбор цели Россией мог быть связан с пребыванием в порту Измаила иностранных кораблей. В материале говорится, что на прошлой неделе три гражданских грузовых судна, зарегистрированных в Израиле, Греции и Турции, прошли блокаду в Черном море и стали на якорь вблизи украинских берегов.

"Группа самолетов НАТО пристально следила за тремя судами, которые должны были грузить зерно в небольшом украинском порту", — добавили румынские журналисты.

Напомним, 2 августа руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что РФ атакует регион ударными дронами Shahed. По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники двигались со стороны устья Дуная к морскому торговому порту в Измаиле.

В СМИ со ссылкой на неназванный источник писали, что ночной удар по порту в Измаиле нанес серьезный ущерб инфраструктуре. В частности, цены на пшеницу в Чикаго выросли на 6,5%.