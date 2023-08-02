Пожары и повреждения: ВС РФ атаковали "Шахедами" Одесскую область (фото)

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в ходе ночной атаки была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор. По предварительным данным, люди не пострадали.

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Вооруженные силы Росси атаковали Одесскую область с применением ударных дронов иранского производства Shahed. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Сообщается, что враг направил БПЛА на портовую инфраструктуру на юге региона, в результате чего возникли пожары.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил Кипер.

По предварительным данным, в ходе атаки БПЛА никто не пострадал.

"Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования", — добавил Кипер.

Куда ударили ВС РФ

Отметим, что в ночь на 2 августа в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские дроны двигались в сторону Измаила, где находится морской торговый порт. Позже также сообщалось, что БПЛА заходили со стороны устья Дуная.

Стоит отметить, что 1 августа сообщалось о движении иностранных судов в ту сторону. По данным OSINT-аналитика Маркуса Джонса, израильское судно Ams1 проигнорировало российскую "блокаду" Черного моря и вошло в украинское устье Дуная. Вслед за ним следовали гражданские суда Sahin 2 под флагом Греции и Yilmaz Kaptan под флагами Турции и Грузии.

Напомним, в ночь на 2 августа ВС РФ также запустили дроны-камикадзе по столице Украины и Киевской области. По сообщению городских властей, по целям работала ПВО. В результате падения обломков возникли пожары.