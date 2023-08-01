Три иностранных судна проигнорировали "блокаду" Черного моря и угрозы РФ, — аналитик (фото)

Израильское судно вошло в украинское устье Дуная, следом идут еще два — из Греции и Турции. OSINT-сообщество отмечает, что корабли бросили вызов российским угрозам навигации.

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Представитель OSINT-сообществаМаркус Джонсон 31 июля сообщил, что израильское судно Ams1 проигнорировало российскую "блокаду" Черного моря и вошло в украинское устье Дуная.

"Ams1 входит в украинскую ветку Дуная. Он был первым кораблем, который прорвал российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Судно начало свое путешествие из Ашдода, Израиль, и открыто рекламировало пункт назначения — Украина, поскольку пересекало Черное море прямым курсом", — говорится в сообщении Джонсон.

По информации OSINT-сообщества, вслед за израильским Ams1 идут суда гражданские суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.

"В течение ночи 3 гражданских корабля, кажется, успешно бросили вызов российским угрозам навигации в Черном море. Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan плавали по прямым маршрутам, открыто рекламируя пункт назначения в Украину через AIS. Их происхождение: Израиль, Греция и Турция/Грузия", — указано в сообщении.

Израильское судно Ams1 проигнорировало "блокаду" Черного моря Фото: twitter/auonsson

Что известно о блокаде РФ Черного моря

17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков объявил об остановке действия "зерновой сделки". Военные РФ начали наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и зерновым хранилищам. 19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

Напомним, 21 июля РФ заявила, что будет досматривать все корабли в Черном море. По словам Сергея Вершинина, гуманитарного коридора больше не существует, и теперь Черное море превратилось в "зону повышенной военной опасности".

Также сообщалось, что аналитик раскрыл тактику РФ для уничтожения зернового коридора. Путин создает атмосферу опасности, в которой корабли просто не получат страховку.