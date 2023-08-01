Три іноземні судна проігнорували "блокаду" Чорного моря та погрози РФ, — аналітик (фото)

Ізраїльське судно увійшло в українське гирло Дунаю, слідом йдуть ще два – з Греції та Туреччини. OSINT-спільнота зазначає, що кораблі кинули виклик російським загрозам навігації.

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Представник OSINT-спільноти Маркус Джонсон 31 липня повідомив, що ізраїльське судно Ams1 проігнорувало російську "блокаду" Чорного моря та увійшло в українське гирло Дунаю.

"Ams1 входить в українську гілку Дунаю. Він був першим кораблем, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Судно почало свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, і відкрито рекламувало пункт призначення — Україна, оскільки перетинала Чорне море прямим курсом", — йдеться у повідомленні Джонсон.

За інформацією OSINT-спільноти, слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна цивільні судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно.

"Протягом ночі 3 цивільні кораблі, здається, успішно кинули виклик російським загрозам навігації в Чорному морі. Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan плавали прямими маршрутами, відкрито рекламуючи пункт призначення в Україну через AIS. Їхнє походження: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія", — зазначено в повідомленні.

Ізраїльське судно Ams1 проігнорувало "блокаду" Чорного моря Фото: twitter/auonsson

Що відомо про блокаду РФ Чорного моря

17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив про зупинку дії "зернової угоди". Військові РФ розпочали завдавати ударів по портовій інфраструктурі України та зерновим сховищам. 19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

Нагадаємо, 21 липня РФ заявила, що оглядатиме всі кораблі в Чорному морі. Зі слів Сергія Вершиніна, гуманітарного коридору більше не існує, і тепер Чорне море перетворилося на "зону підвищеної військової небезпеки".

Також повідомлялося, що аналітик розкрив тактику РФ для знищення зернового коридору. Путін створює атмосферу небезпеки, в якій кораблі просто не отримають страховку.