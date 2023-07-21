РФ будет досматривать все корабли в Черном море, — заместитель Лаврова

По словам Сергея Вершинина, гуманитарного коридора больше не существует, и теперь Черное море превратилось в "зону повышенной военной опасности".

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Силы российского флота собираются проводить досмотры всех судов в акватории Черного моря, а затем уже предпринимать какие-либо меры в их отношении. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает "Интерфакс".

"Мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости", — заявил Вершинин.

Представитель российского МИД считает такие меры "совершенно логичными" после происшествия на Крымском мосту. Он также подчеркнул, что т.к. "морского гуманитарного коридора" больше не существует, то теперь это "зона повышенной военной опасности".

Вместе с тем российский дипломат упомянул, что добавил, что транзит кораблей в Черном море обсудят главы РФ и Турции во время запланированной встречи.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным "продолжение гуманитарных усилий" относительно поставок украинских зерновых на мировые рынки, от которых, по некоторым оценкам, зависит 47 млн жителей глобального юга.

Также сообщалось, что аналитик раскрыл тактику РФ для уничтожения зернового коридора. Путин создает атмосферу опасности, в которой корабли попросту не получат страховку.