У Румунії впав дрон ЗС РФ: моряки бояться заходити в порти України після атаки Ізмаїла, — ЗМІ

Румунські моряки бачили, як на берег впав збитий силами ППО безпілотник. За їхніми словами, пізніше на місце приїхали машини прикордонної поліції.

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Один з російських безпілотників, які атакували Ізмаїл в Одеській області, впав на території Румунії. Про це з посиланням на слова моряків-очевидців повідомили у румунському медіа Pro TV ввечері 2 серпня.

Ізмаїл знаходиться поблизу кордону з України з Румунією, річка Дунай відділяє його від румунського села Плауру у повіті Турча. За даними ЗМІ, під час нічної атаки ЗС РФ на український порт мешканці прикордонного села також чули гучні вибухи.

Село Плауру у повіті Турча на мапі Фото: Скріншот

Більш того, місцеві моряки стверджують, що поблизу них впав збитий українською артилерією ворожий безпілотник. З їхніх слів, БПЛА мав впасти в лісі — на румунському березі Дунаю.

"Саме тут, за п'ять кілометрів вище, він впав. Потім приїхали якісь машини, я думаю, з нашої прикордонної поліції. Він впав на румунський берег", — заявив головний інженер корабля Cadensia Габріель Вілі Дубіт.

Повідомляється, що мешканці прикордонної комуни Чаталкіой, що знаходиться також на березі Дунаю неподалік українського Ізмаїла, вночі на 2 серпня виходили зі своїх будинків, налякані вибухами.

Румунська комуна Чаталкіой на мапі Фото: Скріншот

"Це приблизно 400 метрів, найгучніше було чути тут, у місцевості Плауру. Люди запанікували, злякалися, це правильно", — заявив мер комуни Тудор Чернеге.

Місцевий мешканець розповів, що через відчинене вікно чув "надзвичайно гучний гудок" у ніч атаки дронів. Інші жителі Плауру також поділились, що чули рух 3-4 російських безпілотників кожні приблизно 15 хвилин.

Неназваний румунський матрос комерційного судна обурився ситуацією та заявив, що "це не його війна". Судновласник Крістіан Антістеску вирішив після інциденту перемістити пункт призначення флоту з України в порти інших країн.

"Існує ризик нападу на судна, навігаторів і судновласників, коли вони знаходяться в портовій інфраструктурі, тобто в Ізмаїлі або Рені, тут, на Дунаї", — підкреслив президент румунської Вільної спілки мореплавців Адріан Міхалчіою.

Місто Рені на мапі Фото: Скріншот

У медіа зазначили, що вибір цілі Росією міг бути пов’язаний з перебуванням в порту Ізмаїла іноземних кораблів. У матеріалі йдеться, що минулого тижня три цивільні вантажні судна, зареєстровані в Ізраїлі, Греції та Туреччині, пройшли блокаду в Чорному морі та стали на якір поблизу українських берегів.

"Група літаків НАТО пильно стежила за трьома суднами, які мали вантажити зерно в невеликому українському порту", — додали румунські журналісти.

Нагадаємо, 2 серпня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що РФ атакує регіон ударними дронами Shahed. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники рухалися з боку гирла Дунаю до морського торговельного порту в Ізмаїлі.

У ЗМІ з посиланням на неназване джерело писали, що нічний удар по порту в Ізмаїлі завдав серйозної шкоди інфраструктурі. Зокрема, ціни на пшеницю в Чикаго зросли на 6,5%.