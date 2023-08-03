Уменьшится и сменит флаг: у Зеленского рассказали, что ждет РФ после победы Украины (видео)

По мнению советника главы Офиса президента, после войны Россию надо будет ребрендировать, а у украинцев сейчас ключевая задача — не сломаться посередине.

В Офисе Президента Украины не сомневаются в победе нашей страны в войне против России. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что после проигрыша страна-агрессор уменьшится в размерах и возьмет другое название. Об этом он сказал в эфире телеканала Рада.

"Я всегда, когда говорю об определенных проблемах с Россией, я не могу понять, с какой Россией? Выиграем войну, где Россия? Мне кажется вообще Россию надо будет ребрендировать. Они должны придумать себе какое-то другое название, они должны уменьшиться в размерах, они должны изменить риторику и пойти на судебные процессы. Флаг у них уже есть — белый", — сказал Подоляк.

Он добавил, что у украинцев сейчас ключевая задача — не сломаться посередине, понимая цену, которую платят украинцы.

"Сегодня можно будет окончательно решить вопрос России. Если это не сделать сейчас, она будет до конца человечества существовать в таком виде, в котором есть сейчас", — сказал Подоляк.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что всем очевидно, что так называемый военный переворот в Нигере организовала Россия. В этом, по его словам, типичная тактика российских спецслужб: отвлечь внимание и воспользоваться выпавшей возможностью.

Ранее сообщалось, что 28 июля после серии заявлений, которые были сделаны представителями Кремля о якобы провале значимых переговоров, Михаил Подоляк напомнил о требованиях Украины.