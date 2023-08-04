В РФ принимают законы, чтобы добровольцы сами хотели подписать контракт с Минобороны, — ISW

Аналитики вспомнили слова экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который изъявил желание превратить службу в престижное явление, но при этом с боевым обеспечением продолжаются проблемы.

В Российской Федерации пытаются показать благоприятные условия для того, чтобы привлечь в армию как можно больше добровольцев, которые должны будут воевать против Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 3 августа.

По информации аналитиков, в Кремле всеми силами хотят добиться вовлеченности населения в боевые действия. Относительно недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев и мобилизованных, которые были отправлены на войну против Украины.

Бывший российский глава государства и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее отмечал, что хочет сделать службу по контракту престижным явлением и с начала года Минобороны набрало на службу 231 000 добровольцев. Журналисты после этого заявили, что даже если это правда, то скорее всего речь идет не только о новобранцах, ведь руководство набирает персонал из ЧВК "Вагнер", которе согласились подписать контракты.

К слову, российские "военкоры" отмечают, что уровень боевого обеспечения военных оставляет желать лучшего. В Белгородской и Курской области отряды территориальной обороны так и не получили боевые пулеметы. Вместо этого им выдали охотничьи ружья.

В Республике Башкортостан, вспомнили аналитики, сформирован добровольческий полк, состоящий как минимум из 10 добровольческих отрядов и батальонов.

Напомним, 3 августа сообщалось, что под Авдеевку перебросили элитные подразделения войск РФ, которые не сдаются принципиально в плен. Начальник местной городское военной администрации Виталий Барабаш отметил, что произошло это после того, как ВСУ выбили противника с ранее занятых позиций.