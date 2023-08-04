"У нас нет времени": у Зеленского анонсировали важное решение по истребителям F-16

По словам заместителя главы ОП Игоря Жовквы, партнеры понимают потребности ВСУ в том или ином оружии и технике, поэтому говорить о резких просьбах со стороны Киева не совсем уместно.

Украинские военные вскоре могут получить западные современные истребители F-16 и решение должны озвучить официально в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью УНИАН 4 августа.

По его словам, в Украине идет война, поэтому говорить о резких просьбах в адрес Запада со стороны Киева не совсем уместно, ведь от этого зависят жизни людей и будущее страны в целом.

"Я бы не назвал это резкостью. Я бы назвал это настоянием на позиции Украины. И наши партнеры понимают эти наши заявления, которые касаются оружия или, например, нашего вступления в НАТО", — говорится в сообщении.

Главным критерием того, что на Западе понимают проблему Украины — результат, а именно поставки помощи. Это уже можно заметить в сфере противовоздушной обороны и решении начать обучать украинских пилотов на боевых самолетах F-16.

Как только тренировки пилотов ВСУ закончатся — Запад сразу же может вынести окончательно решение.

"Мы точно вскоре получим решение о поставках F-16, а эти самолеты — это также часть закрытия нашего неба. Это та техника, которая существенно отличается от техники, которую пилотируют наши асы сейчас… Поэтому наши пилоты вскоре начнут обучение. И его они точно пройдут быстрее, чем по учебникам, ведь у нас нет времени", — говорится в сообщении.

Также на фронт поступило и дальнобойное вооружение от европейский партнеров и осталось дождаться соответствующего решения из Вашингтона.

После этого можно будет увидеть результат в виде полноценной победы.

Напомним, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки F-16 для военных. Он назвал причины, почему важно получить истребители F-16 сразу после обучения украинских пилотов и призвал иностранных дипломатов способствовать этому.