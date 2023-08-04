Оружие самураев: армия Японии вооружит солдат новыми штурмовыми винтовками Howa Type 20

Штурмовые винтовки, которые заменят состоящие на вооружении Type 89, прежде всего поступят в амфибийные подразделения. Type 20 устойчива к воздействию коррозии от морской воды, что важно для проведения операций на юго-западных островах Японии.

С 2024 финансового года на вооружение сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) поступят штурмовые винтовки Type 20 калибра 5,56×45 мм, производимые компанией Howa Machinery. Для этого в бюджете Министерства обороны Японии 3,3 млрд японских йен ($23,3 млн) на приобретение 8577 единиц Type 20 в качестве преемника автоматов Type 89. Об этом сообщила британская информационная группа Janes.

Первые образцы были закуплены в 2019 году, и предполагается, что со временем они заменят Howa Type 89 на вооружении. В 2020 Минобороны сообщило, что в первую очередь Type 20 будет выдаваться военнослужащим амфибийной бригады быстрого развертывания Сухопутных сил самообороны Японии. При этом гендиректор Howa Machinery отметил, что зарубежные партнеры Японии также заинтересовались этой винтовкой.

Характеристики Type 20

Обозреватели Military Leak отмечают, что по сравнению с Type 89 Type 20 обладает лучшей устойчивостью к воздействию окружающей среды, в особенности от воздействия коррозии от морской воды, огневой мощью и гибкостью.

"Это необходимо, так как водонепроницаемость важна для проведения амфибийных операций на юго-западных островах Японии", — пишут эксперты.

Винтовка Howa Type 20

Одним из ключевых отличий от Type 89 является добавление нескольких направляющих планок, что делает ее первой японской винтовкой, имеющей эту функцию в качестве стандартной конструкции. Винтовка совместима с подствольным штыком, а также может быть оснащена гранатометом Beretta GLX-160.

Масса винтовки составляет 3,5 кг, общая длина — от 780 до 850 мм в зависимости от удлинения приклада. Длина ствола составляет 330 мм, то есть винтовка укорочена по сравнению с Type 89.

Type 20 выполнена по схеме амбидекстрии — то есть конструкция позволяет вести огонь с левого или правого плеча. Имеет телескопическое ложе, вертикальную переднюю рукоятку, амбидекстерный предохранитель и автоматику с коротким ходом поршня.

Еще одним отличием от Type 89 заключается в том, что боковые направляющие были удлинены, добавлены складные прицельные приспособления, а на ложе появилась плечевая накладка, аналогичная той, что используется на HK416.

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