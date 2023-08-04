"Меньше кайфовать и больше работать": Верещук призвала украинцев "не расслабляться"

По словам вице-премьера, гражданам Украины "не хватает атмосферы первых недель февраля и марта", так как это помогло стране выстоять.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что предварительное переключение на мирный образ жизни и психологическое отрицание войны не приближают Украину к победе. Об этом Верещук написала в своем Telegram-канале 3 августа.

"К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется по тому, на что люди в последнее время начали тратить свою энергию, время и деньги. Наверное, это несколько естественно, но опасно", — написала Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что каждый украинец вносит свой вклад в победу Украины, но также важно знать, что не следует делать во время войны.

"Если один парень на передовой, имеет ли другой парень моральное право именно в то время веселиться в ночном клубе? Имеют ли право люди открыто наслаждаться жизнью, когда в госпиталях лежат тысячи раненых? Или это ок, когда кто-то отдает все свое время и деньги волонтерской работе, а кто-то занимается откровенной фигней? ", — пишет Верещук.

Она отметила, что иногда украинцам "не хватает атмосферы первых недель февраля и марта" прошлого года, когда началось полномасштабное вторжение России. С ее точки зрения, это и помогло нам удержаться, и для победы необходимо еще более высокое внутреннее мобилизационное усилие и стойкость.

"Из-за той атмосферы мы, собственно, и устояли. А для победы уровень внутренней мобилизации должен быть еще выше. Плюс безумная выносливость. Значит, надо меньше кайфовать и больше работать. До победы еще много работы!" — резюмировала Верещук.

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