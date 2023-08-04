"Агрессор получил по зубам": главное в контрнаступлении ВСУ не скорость, а точность удара, — ГУР

Командующие Сил безопасности и обороны Украины, в отличие от нашего врага, ценят своих солдат. Наши действия на поле боя направлены на обескровливание противника, уверяют в разведке.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эксклюзивном интервью изданию Civilmedia сообщил, что военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы безопасности и обороны их срывают.

Скибицкий признал, что врагу удалось построить масштабные минные заграждения и возвести несколько линий фортификационных сооружений, которые замедляют темпы продвижения Сил обороны. Сейчас в мире обсуждают темпы контрнаступления Украины.

"Да, мы признаем, что противник неплохо укрепился на оккупированных украинских территориях: масштабные минные заграждения, несколько линий фортификационных сооружений — все это, конечно, имеет свое влияние на темп нашего продвижения. Однако тем, кто считает, мол Украина слишком медленная во время наступления, я скажу, что война — это не спортивные соревнования", — подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Скибицкий напомнил, что перед полномасштабным вторжением России эксперты на Западе считали, что наше государство не сможет выдержать путинский блицкриг.

"Но агрессор получил по зубам. И мы будем продолжать, пока он не выплюнет последний клык. И главным здесь является не так скорость, как неожиданность и точность удара", — сказал Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что командующие Сил безопасности и обороны Украины, в отличие от нашего врага, ценят своих солдат. Наши действия на поле боя направлены на обескровливание противника, а именно — на перерезание путей поставок, на уничтожение складов с вооружением, средств ПВО и разведки, на победу в контрбатарейных баталиях.

По мнению Вадима Скибицкого, Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы лишить украинцев света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции.

Сейчас противник проводит соответствующие разведывательные мероприятия по определению приоритетных объектов энергетической системы Украины. Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме.

"А украинское наступление, как я уже сказал, продолжается. Поэтому до зимы увидим, что будет. Неизменной целью Украины является освобождение всех оккупированных территорий, устойчивый мир и гарантии безопасности нашего государства и народа. Мы действуем во всех измерениях войны, и сочетание успехов в каждом из них принесет желаемый результат", — подытожил представитель ГУР.

Также он отметил, что Украина нуждается в значительном количестве боеприпасов, больше средств ПВО, средств для разминирования и дальнобойных высокоточных систем, ведь ситуацию на поле боя может изменить только оружие и его эффективное применение.

Северная Македония вместе со всеми другими странами поддерживает Украину и не прекращает оказывать помощь для защиты украинского народа. Представитель военной разведки выразил благодарность всем партнерам за весомую и неизменную поддержку Украины.

Напомним, 4 августа Фокус писал о том, что происходит на поле боя и как изменился фронт. Украинские военные продолжают продвигаться вперед и выбивают противника с занятых позиций. Попытки россиян наступать также провалились.